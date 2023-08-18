لأصحاب المؤهلات المتوسطة.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 210 فرصة عمل جديدة للشباب من 21 وحتى 55 سنة، وذلك بإحدى شركات الأمن والحراسة.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 210 ظابط أمن إداري، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، أو إعدادية، ولا يشترط وجود خبرة.

وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وسكن، ومواصلات.

وحددت الشركة مواقع العمل في، طريق السويس، طريق العين السخنة، شيراتون هايبر ماركت، محطات كهرباء تحت الإنشاء، على أن يحدد الراتب بحسب الموقع.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في العباسية، أبراج الملتقى، برج د، الدور الثاني، أعلى السجل المدني، أو الاتصال على 01092069098، أو 01069955412.