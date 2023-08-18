الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لأصحاب المؤهلات المتوسطة.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 210 فرصة عمل جديدة للشباب من 21 وحتى 55 سنة، وذلك بإحدى شركات الأمن والحراسة.
وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 210 ظابط أمن إداري، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، أو إعدادية، ولا يشترط وجود خبرة.
وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي،  وسكن، ومواصلات.
وحددت الشركة مواقع العمل في، طريق السويس، طريق العين السخنة، شيراتون هايبر ماركت، محطات كهرباء تحت الإنشاء، على أن يحدد الراتب بحسب الموقع.
وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في العباسية، أبراج الملتقى، برج د، الدور الثاني، أعلى السجل المدني، أو الاتصال على 01092069098، أو 01069955412.

الأكثر قراءة

إشادات واسعة بتخفيض مستندات «خدمات ما بعد التأسيس»: حوافز غير مسبوقة للقطاع الخاص

مصادر: الدولة تتحمل 35 مليار جنيه بعد قرار تثبيت أسعار الكهرباء

تثبيت أسعار الكهرباء.. مواطنون: الرئيس يرفض تحميل الشعب أى أعباء رغم التحديات الاقتصادية

رعد وسيول.. تحذير عاجل من «الأرصاد» لسكان هذه المناطق

تفحم جثتين فى حريق سيارة على طريق السخنة باتجاه المعادى

الزمالك يقرر مد إجازة اللاعبين لبداية شهر سبتمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس