الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز: تمكين الأم من الوصاية على أبنائها من أهم إنجازات الحوار الوطنى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، استقرت على تقديم مقترح تشريعي بتمكين الأم من الوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار"، أن مقترح تمكين الأم من الوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب من الإنجازات المهمة للحوار الوطني.

وكانت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة “الأسرة والتماسك المجتمعى” بالحوار الوطنى، كشفت ملامح هذا التشريع، موضحة أنه يتعلق بتمكين الأم من الإنفاق على أبنائها، دون أن يواجهها أي عائق، مثل الجد أو أي من الأوصياء على أموال الأبناء عقب وفاة الأب، وهي مسألة ترتبط بالحفاظ على حقوق المرأة، وتنفيذ صالح أبنائها، ووضعها في مكانة تسمح لها بمباشرة الإنفاق على أبنائها، ورسم وتحديد مصيرهم بشكل يتلاءم مع مقتضيات العصر الحالي وتحدياته الراهنة.

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