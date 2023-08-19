السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 19-8-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

زاد البحث عن مواعيد مباريات اليوم السبت 19-8-2023 والقنوات الناقلة عبر موقع جوجل البحثي من قبل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في مختلف دول العالم، حيث يرغب مشجعو كل نادٍ في مشاهدة مبارياته وتشجيع لاعبيه على الفوز وإحراز الألقاب والبطولات المحلية والدولية.

مواعيد مباريات اليوم السبت 19-8-2023 والقنوات الناقلة

يمكن متابعة جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 19-8-2023 والقنوات الناقلة من خلال مجموعة قنوات Bein sports الرياضية، والتي تحصل على حقوق البث المباشر للمباريات في مختلف البطولات المحلية والدولية وهى كما يلي:


مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة نادي ريال بيتيس ضد نادي ريال مايوركا في تمام الساعة الثالثة عصرا.

موعد مباراة نادي أوساسونا ضد نادي فياريال في تمام الساعة الخامسة والربع عصرا.

موعد مباراة نادي ريال سوسيداد ضد نادي إلتشي في تمام الساعة الخامسة والربع عصرا.

موعد مباراة نادي خيتافي ضد نادي إشبيلية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

موعد مباراة نادي برشلونة ضد نادي ريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً.

 

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-8-2023 والقنوات الناقلة 

رسميًا.. ليفربول يُعدل مواعيد 3 مباريات فى الدورى الإنجليزى

مباريات الدوري الإنجليزي

موعد مباراة نادي أرسنال ضد نادي كريستال بالاس في تمام الساعة الرابعة عصرا.

مباريات الاتحاد الإنجليزي

موعد مباراة نادي شيفيلد يونايتد ضد نادي بلاكبيري روفرز في تمام الساعة الثانية ظهرا.

موعد مباراة نادي برايتون ضد نادي جريمسبي تاون في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا.

موعد مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نادي فولهام في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

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مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 18-8-2023 

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مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 17-8-2023

مباريات الدوري الإيطالي

موعد مباراة نادي سامبدوريا ضد نادي هيلاس فيرونا في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

موعد مباراة نادي فيورنتينا ضد نادي ليتشي في تمام الساعة الرابعة مساء.

موعد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية

موعد مباراة نادي سانت إيلوي لوبوبو ضد نادي اتحاد العاصمة في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

موعد مباراة نادي الأخضر الليبي ضد نادي مارومو جالاتتس في تمام الساعة الثالثة عصرا.

موعد مباراة نادي ريال باماكو ضد نادي مازيمبي في تمام الساعة السادسة مساءً.

موعد مباراة نادي يانج أفريكانز ضد نادي الاتحاد المنستيري في تمام الساعة السادسة مساءً.

موعد مباراة نادي فيوتشر ضد نادي اسكو كارا في تمام الساعة السادسة مساءً.

موعد مباراة نادي الجيش الملكي ضد نادي بيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مباريات كأس الرابطة المصرية

موعد مباراة نادي المقاولون العرب ضد نادي حرس الحدود في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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سعر الريال السعودي في البنوك 

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات مباريات القنوات الناقلة الدوري الاسباني الدورى الانجليزى

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