رسميًا.. ليفربول يُعدل مواعيد 3 مباريات فى الدورى الإنجليزى

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تغيير موعد 3 مباريات للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تغيير موعد ثلاث مباريات لليفربول في الدوري الإنجليزي

وأصدر نادي ليفربول بيانًا رسميًا عبر حسابه على "تويتر"، أكد خلاله تغيير موعد 3 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023/ 2024.

وأوضح نادي ليفربول في بيانه، أن رابطة الدوري الإنجليزي قررت تغيير موعد مباريات ليفربول أمام كل من برايتون وإيفرتون ونوتينجهام فورست.

وجاءت مواعيد مباريات ليفربول الجديدة على النحو التالي:

1- مباراة ليفربول ضد برايتون

من المقرر إقامة مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

2- مباراة ليفربول ضد إيفرتون

من المقرر إقامة مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 21 أكتوبر المقبل، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

3- مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست

من المقرر إقامة مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره بورنموث، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكان فريق ليفربول قد وقع في فخ التعادل الإيجابي مع تشيلسي بنتيجة 1-1، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي.