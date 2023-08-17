الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. ليفربول يُعدل مواعيد 3 مباريات فى الدورى الإنجليزى

ليفربول
ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تغيير موعد 3 مباريات للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تغيير موعد ثلاث مباريات لليفربول في الدوري الإنجليزي

وأصدر نادي ليفربول بيانًا رسميًا عبر حسابه على "تويتر"، أكد خلاله تغيير موعد 3 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023/ 2024.

وأوضح نادي ليفربول في بيانه، أن رابطة الدوري الإنجليزي قررت تغيير موعد مباريات ليفربول أمام كل من برايتون وإيفرتون ونوتينجهام فورست.

وجاءت مواعيد مباريات ليفربول الجديدة على النحو التالي:

1- مباراة ليفربول ضد برايتون

من المقرر إقامة مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

2- مباراة ليفربول ضد إيفرتون

من المقرر إقامة مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 21 أكتوبر المقبل، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

3- مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست

من المقرر إقامة مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره بورنموث، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكان فريق ليفربول قد وقع في فخ التعادل الإيجابي مع تشيلسي بنتيجة 1-1، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول الدورى الانجليزى البريميرليج موعد مباراة ليفربول برايتون إيفرتون نوتينجهام فورست

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

بابا خنق ماما.. لغز مقتل أسماء ابنة الفيوم وأسرتها: جوزها سابها ميتة 6 ساعات

بذبحة صدرية.. وفاة ضابط شرطة أثناء تأدية عمله فى دمياط

حكم نهائى.. تأييد سجن أحمد بسام زكى متحرش الجامعة الأمريكية 8 سنوات

رسميًا.. ليفربول يُعدل مواعيد 3 مباريات فى الدورى الإنجليزى

اللواء فؤاد عبدالحليم ينفى امتلاكه حسابات على مواقع التواصل ويقاضى منتحلى صفته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس