مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-8-2023 والقنوات الناقلة
يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-8-2023، والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدتها في يوم الإجازة والاستمتاع بالمباريات المختلفة.
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-8-2023 والقنوات الناقلة
نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-8-2023 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج والقنوات الناقلة
نوتنجهام فورست × شيفيلد يونايتد ـ 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports 4 HD .
مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة
الأخدود × الفتح ـ 6:00 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ ssc 1.
الوحدة × الشباب ـ 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ ssc 1.
الحزم × الاتفاق ـ 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ ssc 2.
النصر × التعاون ـ 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ ssc 3.