الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-8-2023 والقنوات الناقلة 

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-8-2023، والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدتها في يوم الإجازة والاستمتاع بالمباريات المختلفة. 

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-8-2023 والقنوات الناقلة 
 

نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-8-2023 والقنوات الناقلة. 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج والقنوات الناقلة

 

نوتنجهام فورست × شيفيلد يونايتد ـ 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports 4 HD .

رسميًا.. الدفاع الجوي يستضيف مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

استقبال جماهيرى حافل لحمدى فتحى فى أول مباراة بقميص الوكرة القطرى

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

الأخدود × الفتح ـ 6:00 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ ssc 1.

الوحدة × الشباب ـ 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ ssc 1.

الحزم × الاتفاق ـ 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ ssc 2.

النصر × التعاون ـ 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ ssc 3.
 

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