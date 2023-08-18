يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-8-2023، والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدتها في يوم الإجازة والاستمتاع بالمباريات المختلفة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-8-2023 والقنوات الناقلة



نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-8-2023 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج والقنوات الناقلة

نوتنجهام فورست × شيفيلد يونايتد ـ 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports 4 HD .

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

الأخدود × الفتح ـ 6:00 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ ssc 1.

الوحدة × الشباب ـ 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ ssc 1.

الحزم × الاتفاق ـ 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ ssc 2.

النصر × التعاون ـ 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ ssc 3.

