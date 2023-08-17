الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الدفاع الجوي يستضيف مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

منتخب مصر
منتخب مصر

تقرر إقامة مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا المقرر لها 8 سبتمبر من الشهر المقبل على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل الرسمي .

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في كوت ديفوار خلال يناير 2024.

وستكون مواجهة أثيوبيا هي الثانية لمنتخب مصر على ملعب الدفاع الجوي، بعدما فاز على مالاوي في التصفيات بهدفين دون رد.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أسند الإدارة التحكيمية لمباراة مصر وإثيوبيا إلى الجابوني باتريك مبيامي.

ويعاونه كلا من بوريس مارلايس ديتسوجا من الجابون وستيفن موتاسي مويو من الكونغو وميسي جييسي نكونكو حكما رابعا من الكونغو.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية في القاهرة يوم 12 سبتمبر المقبل ضد منتخب تونس.

ملعب الدفاع الجوي منتخب مصر مباراة مصر وأثيوبيا

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