الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استقبال جماهيرى حافل لحمدى فتحى فى أول مباراة بقميص الوكرة القطرى

جماهير أهلاوية تساند
جماهير أهلاوية تساند حمدي فتحي في مباراة الوكرة ومعيذر

حظي حمدي فتحي، لاعب الأهلي السابق والمنضم حديثا لفريق الوكرة القطري لكرة القدم، باستقبال حافل من الجماهير الأهلاوية والمصرية المقيمة في قطر خلال أول ظهور له مع فريقه الجديد على ملعب (الجنوب) المونديالي.

وحضر قرابة 290 مشجعا من رابطة مشجعي النادي الأهلي في قطر حرصوا على شراء تذاكر مباراة الوكرة مع ضيفه معيذر، في بطولة الدوري القطري لكرة القدم، خصيصا لدعم فتحي وقاموا بارتداء قمصان الأهلي ونادي الوكرة.

وتنوع الحضور بين العائلات وعدد من الأطفال بالإضافة لمشجعي الرابطة ، وتواجدوا جميعا في المدرجات وخصوا فتحي بالهتاف طوال المواجهة مؤكدين له على تقديرهم الكبير لما بذله من جهد وعطاء طوال مسيرته مع الفريق المصري بطل أفريقيا، ودوره الفعال في تحقيق الفريق للكثير من البطولة المحلية والقارية.

وحقق الوكرة انتصارا عريضا على حساب معيذر، الصاعد حديثا لدوري نجوم قطر بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات موسم 2023 - 2024 .

سجل الأهداف الجزائري محمد بن يطو في الدقيقة 45 والمغربي أيوب عسال هدفين في الدقيقتين الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و72 على الترتيب.

 

حمدى فتحى الاهلى الوكرة القطري معيذر الدوري القطري

الأكثر قراءة

محمد إمام يبكى مع شقيقه عقب انتهاء تصوير فيلمهما "أبو نسب"

إخلاء سبيل فتاة قاصر ألقت جثة طفلها فى مدخل عقار بالجيزة

الأكثر تداولًا.. حقيقة انفصال هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي

الزعيم يتصدر الترند بعد أنباء اختفاءه.. هل تعرّض عادل إمام للحجز داخل فيلّته؟

بعد الجدل.. التفاصيل الكاملة حول ظهور قرش في شاطئ دهب

قرار جمهورى بمد خدمة سفيرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس