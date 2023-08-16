استقبال جماهيرى حافل لحمدى فتحى فى أول مباراة بقميص الوكرة القطرى

حظي حمدي فتحي، لاعب الأهلي السابق والمنضم حديثا لفريق الوكرة القطري لكرة القدم، باستقبال حافل من الجماهير الأهلاوية والمصرية المقيمة في قطر خلال أول ظهور له مع فريقه الجديد على ملعب (الجنوب) المونديالي.

وحضر قرابة 290 مشجعا من رابطة مشجعي النادي الأهلي في قطر حرصوا على شراء تذاكر مباراة الوكرة مع ضيفه معيذر، في بطولة الدوري القطري لكرة القدم، خصيصا لدعم فتحي وقاموا بارتداء قمصان الأهلي ونادي الوكرة.

وتنوع الحضور بين العائلات وعدد من الأطفال بالإضافة لمشجعي الرابطة ، وتواجدوا جميعا في المدرجات وخصوا فتحي بالهتاف طوال المواجهة مؤكدين له على تقديرهم الكبير لما بذله من جهد وعطاء طوال مسيرته مع الفريق المصري بطل أفريقيا، ودوره الفعال في تحقيق الفريق للكثير من البطولة المحلية والقارية.

وحقق الوكرة انتصارا عريضا على حساب معيذر، الصاعد حديثا لدوري نجوم قطر بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات موسم 2023 - 2024 .

سجل الأهداف الجزائري محمد بن يطو في الدقيقة 45 والمغربي أيوب عسال هدفين في الدقيقتين الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و72 على الترتيب.