الخارجية الصينية: مجموعة بريكس ستعمل على التعاون في مجالات التجارة والتمويل والأمن

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الجمعة، أن دول مجموعة بريكس ستعمل على تعميق التعاون في مجالات التجارة والتمويل والأمن، عقب القمة المقرر عقدها في جوهانسبرغ، الثلاثاء المقبل.

وأضاف "ون بين" خلال مؤتمر صحفي، أن الاجتماع سيركز على تعميق الشراكة بين دول بريكس وإفريقيا، وتعزيز النمو المتبادل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتقوية الشمولية والتعددية.

وأشار متحدث الخارجية الصينية إلى أن الأطراف ستتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية المهمة، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في الشؤون الدولية، وتحقيق الاستقرار ونشر الطاقة الإيجابية في العالم.

وأضاف ون بين أن المجتمعون في بريكس سيعملون على تعميق التعاون العملي لدول بريكس في مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والأمن والعلوم الإنسانية والحوكمة العالمية.

- بكين: الرئيس الصينى سيحضر قمة "بريكس" فى جوهانسبرج الأسبوع المقبل

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الصين، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيحضر قمة مجموعة بريكس في جوهانسبرج.

جاء هذا وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الرئيس بينغ، سيقوم بزيارة جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل، لحضور قمة مجموعة بريكس، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، بأنه وفقا لدعوة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، سيحضر الرئيس، شي جين بينغ، قمة بريكس الـ15 التي ستعقد بجوهانسبرغ، في إطار زيارة دولة إلى جنوب إفريقيا ستستمر لثلاثة أيام بداية من الـ21 الشهر الجاري.

ولفتت الخارجية الصينية إلي أن تلك الزيارة ستكون ثاني جولة خارجية يقوم بها، شي، خلال العام الجاري، وذلك عقب زيارته إلى روسيا في مارس الماضي.