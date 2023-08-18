الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تنطلق الثلاثاء.. أبرز الملفات بأجندة قمة بريكس 2023

مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

تعقد قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا بداية من الثلاثاء ولمدة يومين، بحضور عدد كبير من الرؤساء ورؤساء الحكومات.

ووجهت جنوب إفريقيا الدعوة إلى قادة 67 دولة، و20 ممثلا لمنظمات دولية، فيما أكدت أكثر من 34 دولة مشاركتها.

متى تأسست "بريكس" وما أهدافها؟

تأسست مجموعة "بريكس" عام 2006 على يد البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم انضمت جنوب إفريقيا عام 2010.

وتهدف مجموعة "بريكس" إلى إيجاد عالم متعدد الأقطاب وإزاحة الهيمنة الأمريكية، بجانب تعدد أقطاب اقتصادية بخلاف تلك التي تقودها واشنطن، ولعل ما يساعد "بريكس" على ذلك هو أن دولها الخمس تشكل 31% من حجم الاقتصاد العالمي، و18% من حجم التجارة، و26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث حبوب العالم.

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بكين: الرئيس الصينى سيحضر قمة "بريكس" فى جوهانسبرج الأسبوع المقبل

من سيحضر قمة بريكس 2023

لعل من أبرز الحضور في القمة المقبلة لمجموعة "بريكس"، الرئيس الصيني الذي أعلن مؤخرا عن زيارته جنوب إفريقيا والمشاركة في القمة، هذا بجانب قادة كل من الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، فيما سيمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف، نتيجة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين لروسيا، ولذلك من المقرر أن يشارك بوتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أبرز الملفات على طاولة بريكس 2023

من أبرز الملفات المقرر مناقشها خلال قمة "بريكس" المقبلة في جنوب إفريقيا، ملف تعميق استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء في القمة، وإصدار عملة موحدة لكسر هيمنة الدولار، في خطوة تلقى ترحيبا من المؤسسات الاقتصادية العربية.

وتناقش أيضا قمة "بريكس" المقبلة توسيع المنظمة، وقبول عضوية العديد من الدول التي تقدمت بطلبات رسمية للانضمام، والتي بلغ عددها 23 دولة.

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قمة جنوب إفريقيا.. هل بات انضمام مصر لـ"بريكس" وشيكًا؟

وجاءت في مقدمة تلك الدول 8 دول عربية، بينها: مصر، الكويت، المغرب، الجزائر، السعودية، فلسطين، البحرين، والإمارات، بجانب الأرجنتين، بنجلاديش، بيلاروسيا، بوليفيا، فنزويلا، فيتنام، كوبا، هندوراس، إندونيسيا، إيران، كازاخستان، نيجيريا، السنغال، تايلاند، وإثيوبيا.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا في تصريحات سابقة: "سيبحث زعماء بلدان بريكس أثناء القمة مسألة توسيع المنظمة، وستجري جنوب إفريقيا بصفتها رئيسا لمنظمة بريكس محادثات حول نموذج التوسيع ومبادئه ومعاييره"، مؤكدة أن المؤسسة تتحرك تدريجيا نحو توافق على مسائل توسيع بريكس، معربة عن أملها في التوصل إليه خلال القمة المقبلة.

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