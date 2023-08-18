الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بكين: الرئيس الصيني سيحضر قمة "بريكس" في جوهانسبرج الأسبوع المقبل

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

أعلنت الصين، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيحضر قمة مجموعة بريكس في جوهانسبرج.

جاء هذا وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الرئيس بينغ، سيقوم بزيارة جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل، لحضور قمة مجموعة بريكس، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

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وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، أنه وفقا لدعوة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، سيحضر الرئيس، شي جين بينغ، قمة بريكس الـ15 التي ستعقد بجوهانسبرغ، في إطار زيارة دولة إلى جنوب إفريقيا ستستمر لثلاثة أيام بداية من الـ21 الشهر الجاري.

ولفتت الخارجية الصينية إلي أن تلك الزيارة ستكون ثاني جولة خارجية يقوم بها، شي، خلال العام الجاري وذلك عقب زيارته إلى روسيا في مارس الماضي.

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وقبل أيام، أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون بجنوب إفريقيا، ناليدي باندور، بأن 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس"، وأن مناقشتها ستتم في القمة المرتقبة خلال الشهر الجاري.

ونشرت "باندور" قائمة الدول التي تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس"، وهي الجزائر والأرجنتين وبنجلاديش والبحرين وبيلاروس وبوليفيا وفنزويلا وفيتنام وكوبا وهندوراس ومصر وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند والإمارات وإثيوبيا. 

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وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا في مؤتمر صحفي، "سيبحث زعماء بلدان "بريكس" أثناء القمة مسألة توسيع المنظمة، نتذكر أن جنوب إفريقيا أصبحت أول دولة تم انضمامها إلى المنظمة بعد تأسيسها وستجري جنوب إفريقيا بصفتها رئيسا لمنظمة "بريكس"، محادثات حول نموذج التوسيع ومبادئه ومعاييره، نتحرك تدريجيا نحو توافق على مسائل توسيع "بريكس ونأمل بالتوصل إليه في القمة".

وأشارت إلى أنه سيتم في القمة عرض تقرير خاص بشأن مبادئ توسيع "بريكس" وقائمة الدول الراغبة في الانضمام إليها، مؤكدة أن الزعماء هم الذين سيتخذون قرارا نهائيا بهذا الشأن".

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