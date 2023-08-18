أخبار فاتتك| فرص عمل جديدة للشباب وهذه الأعراض تؤكد إصابتك بمتحوّر كورونا الجديد

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار التي شملت أحداثًا اجتماعية وفنية وسياسية واقتصادية ورياضية، وغيرها، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

- لأصحاب الخبرات.. فرص عمل جديدة للشباب بإحدى مصانع صناعة بطاريات السيارات

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بني سويف توفير فرص عمل جديدة للشباب وذلك بأحد مصانع صناعة بطاريات السيارات.

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- احذر.. هذه الأعراض تؤكد إصابتك بمتحوّر كورونا الجديد

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من مئة إصابة بمتحوّر كورونا الجديد EG5 في إحدى وخمسين دولة، مؤكدةً أنَّه يجب أن تكون السلاسة الجديدة والمنحدرة من أوميكرون محل اهتمام.

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- ميسى: حققت كل شىء فى كرة القدم

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، أن انتقاله إلى فريقه السابق باريس سان جيرمان كان مُعقدًا للغاية ولم يكن مرغوبًا فيه على الإطلاق.

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- محمد محسن يغنى لمصر فى مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

حرص الفنان محمد محسن على الغناء لمصر خلال مشاركته فى مهرجان العلمين الجديدة، حيث عبر عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، والذي قدم فيه باقة متنوعة من أجمل أغانيه.

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- أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 18-8-2023 فى مصر

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض أسعار الفراخ والبط وفق السعر المتداول في بورصة الدواجن لأحدث الأسعار لمنتجات الدواجن.

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- الادعاء العام الأمريكي يطالب بمحاكمة ترامب فى 4 مارس المقبل

اقترحت المدعية العامة في مقاطعة فولتون، بولاية جورجيا الأمريكية، فاني ويليس، عقد أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، والنظر في قضية التدخل بانتخابات 2020، في 4 مارس 2024.

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