إحذر.. هذه الأعراض تؤكد إصابتك بمتحوّر كورونا الجديد

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من مئة إصابة بمتحوّر كورونا الجديد EG5 في إحدى وخمسين دولة، مؤكدةً أنَّه يجب أن تكون السلاسة الجديدة والمنحدرة من أوميكرون محل اهتمام.

المنظمة العالمية قالت إنَّ المتحوّر الجديد ينتشرُ بسرعةٍ كبيرة، مُقارنةً بالمتحوّرات الآخرى، إذ بلغ معدل الانتشار العالميّ لـ"إي جي 5" أكثر من سبعة عشر فالمئة خلال أربعة أسابيع فقط، فما هي أعراض المتحوّر الجديد؟، ولماذا يُثير قلق منظمات الصحة.

الدستور» تستعرض في السطور التالية، أعراض متحور كورونا الجديد الذي يُعرف بـ«إي جي 5».

أضافت منظمة الصحة العالمية متحور "EG.5" إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا، والتي يتم مراقبتها، في 19 يوليو الماضي.

وأكدت المنظمة في بيان بشأن المتحور الجديد، أن "كوفيد-19" لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ، في 5 مايو الماضي، مشيرة إلى أنَّ زيادة انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، والذي تمّ رصده، في 48 دولة.

أعراض متحور إي جي 5 الجديد

أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه لا يختلف أعراض متحور كورونا الجديد «EG5» عن أعراض الإصابة بالسلالات السابقة لـ(كوفيد-19)، مثل التعب والإسهال وضيق النفس، وارتفاع درجة الحرارة، والحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف، والسعال وآلام الجسد والعضلات، وانخفاض نسبة الأكسجين في حالة الإصابات الشديدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، السلالة "إي.جي.5" من فيروس "كورونا" المنتشرة في الولايات المتحدة والصين على أنها سلالة يجب أن تكون محل اهتمام.

وفي تقييم مخاطر السلالة، قالت المنظمة: "لا تشير الأدلة المتاحة إجمالًا إلى أن السلالة "إي.جي.5" تشكل خطرًا على الصحة العامة أكبر من السلالات الأخرى المنتشرة حاليًا المتحورة من "أوميكرون".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت تفشي جائحة كورونا، في مارس 2020، وأنهت حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بالمرض في مايو من العام الحالي.