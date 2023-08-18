الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميسى: حققت كل شىء فى كرة القدم

ميسي
ميسي

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، أن انتقاله إلى فريقه السابق باريس سان جيرمان كان مُعقدًا للغاية ولم يكن مرغوبًا فيه على الإطلاق.

وتحدث "ميسي" في المؤتمر الصحفي عن مواجهة فريقه أمام ناش فيل الأمريكي في نهائي كأس الدوريات والذي سيقام فجر الأحد المقبل.

وقال ميسي: "اتخذت قراري بالانتقال إلى إنتر ميامي من أجل مواصلة الاتمتاع بكرة القدم".

وأضاف: "قرار انتقالي إلى ميامي كان قرارًا عائليًا، لهذا وافقت على لعب كرة القدم هنا وأنا سعيد للغاية باتخاذ هذا القرار، الأمر لم يتعلق بأي أسباب رياضية لكن من أجل الحياة اليومية هنا في ميامي".

وواصل حديثه: "الانتثقال من برشلونة إلى باريس كان معقدًا للغاية، لكن الوضع مختلف عندما انتقلت من باريس إلى ميامي".

وعن رأيه بشأن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية، حيث قال "فعلتها من قبل، هي جائزة تعني الكثير في عالم الكرة وواحدة من أفضل الجوائز الفردية، لكني لا اهتم بها، وما يهمني هو الفوز بالبطولات مع الأندية".

وشدد: "لقد حققت كل شيء في كرة القدم، والشيء الوحيد الذي كنت أفتقده هو الفوز بكأس العالم من أجل بلدي وهذا كان حلمي الأكبر".

وأتم تصريحاته: "حققت كل شيء في كرة القدم، وأستمتع باللحظة الحالية".

ميسى إنتر ميامي الأمريكي باريس سان جيرمان الفرنسي الدوري الامريكي

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