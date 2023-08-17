لأصحاب الخبرات.. فرص عمل جديدة للشباب بإحدى مصانع صناعة بطاريات السيارات

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بني سويف توفير فرص عمل جديدة للشباب وذلك بأحد مصانع صناعة بطاريات السيارات.

تتضمن فرص العمل المتاحة بالمصنع، 5 مهندس ميكانيكا، و5 مهندس كهرباء، و5 فنيين ميكانيكا، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة 3 سنوات.

وتتميز فرص العمل المتاحة بالمصنع، بمرتبات مجزية، وتوفير مواصلات، وتأمينات اجتماعية، وتأمين طبي، ووجبة يومية.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر المصنع في منطقة الصناعات المتوسطة، بياض العرب، شرق النيل، أو الاتصال على 01009955632.