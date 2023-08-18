الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد محسن يغنى لمصر فى مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

الفنان محمد محسن
الفنان محمد محسن

حرص الفنان محمد محسن على الغناء لمصر خلال مشاركته فى مهرجان العلمين الجديدة، حيث عبر عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، والذي قدم فيه باقة متنوعة من أجمل أغانيه.

وقال محمد محسن في حفله بالعلمين: "أنا سعيد جدا لوجودي معاكم في مهرجان العلمين وكل سنة وأنتم طيبين".

ويعيش جمهور مدينة العلمين الجديدة الليلة فاصلًا جديدًا من الإبداع، من خلال وصلة جديدة من الإبهار المصرى الخالص بمهرجان العلمين الجديدة، أكبر التظاهرات الفنية والرياضية والترفيهية فى الشرق الأوسط، الذى تتواصل فعالياته للأسبوع السادس على التوالى بنجاح كبير للغاية بعد عدد من الحفلات والمسابقات والعروض المميزة خلال الأسابيع الماضية.

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

الجارحى لـ "الشاهد": الإخوان مارسوا العنف بعد 30 يونيو طبقاً لمنهج سيد قطب

محمد محسن من حفله بالعلمين: أنا سعيد جدا لوجودى معاكم (فيديو)

لأسباب أمنية.. نيويورك تحظر تيك توك على الهواتف الرسمية

حكيم: مهرجان العلمين العالم كله بقى يشوفه.. وحدث مشرف

خميس الجارحى لـ "الشاهد": زوجتى شاهدت عنف الإخوان وأكاذيبهم فتركت الجماعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس