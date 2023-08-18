محمد محسن يغنى لمصر فى مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

حرص الفنان محمد محسن على الغناء لمصر خلال مشاركته فى مهرجان العلمين الجديدة، حيث عبر عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، والذي قدم فيه باقة متنوعة من أجمل أغانيه.

وقال محمد محسن في حفله بالعلمين: "أنا سعيد جدا لوجودي معاكم في مهرجان العلمين وكل سنة وأنتم طيبين".

ويعيش جمهور مدينة العلمين الجديدة الليلة فاصلًا جديدًا من الإبداع، من خلال وصلة جديدة من الإبهار المصرى الخالص بمهرجان العلمين الجديدة، أكبر التظاهرات الفنية والرياضية والترفيهية فى الشرق الأوسط، الذى تتواصل فعالياته للأسبوع السادس على التوالى بنجاح كبير للغاية بعد عدد من الحفلات والمسابقات والعروض المميزة خلال الأسابيع الماضية.