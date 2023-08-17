كيف تقوي مناعتك ضد المتحور الجديد لكورونا؟.. إليك 7 طرق

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور كورونا الجديد eg.5 في 60 دولة حول العالم، وقد سجلت كل دولة من تلك الدول ما لا يقل عن 300 حالة إصابة بالمتحور الجديد.

متحور كورونا الجديد

وأوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة تقوية جهاز المناعة ضد المتحور الجديد وضد أي فيروسات أخرى يمكن أن تصيب الأشخاص بعدوى خلال موسم فصل الصيف.

وحسب موقع CDC البريطاني فهناك الكثير من المكملات الغذائية والمنتجات التي تدعي أنها تساعد في تعزيز المناعة، لكن دعم جهاز المناعة الصحي أكثر تعقيدًا من تناول مزيج من الفيتامينات والمعادن فقط.

ويعمل الجهاز المناعي في توازن دقيق للغاية، ويجب أن يكون قوي ومتطور بما يكفي لمحاربة الأمراض والالتهابات المختلفة، ولتحقيق ذلك يتم التحكم فيه من خلال العديد من المدخلات الخارجية من نظام غذائي وتناول الفيتامينات والمعادن المختلفة.

وهناك أشياء يمكن القيام بها للمساعدة في تقوية عمل جهاز المناعة بما يحتاجه ليعمل على النحو الأمثل.

طرق تقوية المناعة ضد المتحور الجديد

وفيما يلي 7 طرق لبناء نظام مناعة قوي وصحي:

1. ابق على اطلاع على اللقاحات الموصى بها كل عام:

نظام المناعة لدى جسم الإنسان ذكي، لكن اللقاحات تدربه على أن يكون أكثر ذكاءً، مما يساعده على تعلم كيفية التعرف على بعض الأمراض ومكافحتها.

2. الحفاظ على نظام غذائي صحي:

كما هو الحال مع معظم الأشياء في الجسم، فإن اتباع نظام غذائي صحي هو مفتاح نظام المناعة القوي، وهذا يعني التأكد من تناول الكثير من الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.

3. تناول الفيتامينات المختلفة:

مثل فيتامين ب 6 الموجود في الدجاج والسلمون والتونة والموز والخضروات الخضراء والبطاطس غير المقشرة، وفيتامين ج الموجود في الحمضيات، بما في ذلك البرتقال والفراولة والطماطم والبروكلي والسبانخ، وفيتامين هـ الموجود في اللوز وزيت عباد الشمس وبذور عباد الشمس وزبدة الفول السوداني والسبانخ، والزنك الموجود في المحار واللحوم الحمراء والدواجن والبقوليات ومنتجات الألبان، والمغنيسيوم الموجود في منتجات القمح الكامل والمكسرات والبذور.

4. ممارسة الرياضة بانتظام:

لا يقتصر النشاط البدني على بناء العضلات ومساعدة الجسم على التخلص من التوتر فحسب، بل هو أيضًا جزء مهم من التمتع بالصحة ودعم نظام المناعة الصحي، لممارسة تمرين متوسط الشدة يحرك الخلايا المناعية إلى مجرى الدم، كما أنه يساعد في نقل الخلايا المناعية الموجودة بالفعل في مجرى الدم إلى الأنسجة.

5. شرب كمية كافية من الماء:

يلعب الماء العديد من الأدوار المهمة في الجسم، بما في ذلك دعم جهاز المناعة، فهو مهم لأن الدم والقلب يحتويان على خلايا مناعية ، و يحتاجان إلى الماء من أجل التدفق الجيد للدم في جميع أنحاء الجسم.

حتى إذا كنت لا تمارس الرياضة أو تتعرق ، فأنت تفقد الماء باستمرار من خلال النفس، وكذلك من خلال إدرار البول وحركة الأمعاء، لذا يجب للمساعدة في دعم جهاز المناعة التأكد من استبدال الماء الذي نفقده بأخر.

6. الحصول على قسط كافي من النوم:

من المؤكد أن النوم ليس عملية نشطة ، ولكن هناك الكثير من الأشياء المهمة التي تحدث في الجسم عندما لا يكون مستيقظًا، فالنوم مهم لوظيفة المناعة وتوازن الجهاز المناعي.

ولمنح الجهاز المناعي أفضل فرصة لمحاربة العدوى والمرض ، من المهم الحصول على قسط كافي من النوم فيما لا يقل عن ٨ ساعات يومية ليلا.

7. التقليل من التوتر:

من المهم فهم كيف يؤثر الإجهاد المزمن على الصحة العامة، ,يمكن أن يكون للتوتر تأثير ثانوي على مدى كفاءة عمل الجهاز المناعي إذا أدى إلى اضطرابات النوم، والميل إلى تناول طعام صحي أقل، وتقليل تناول الماء، وممارسة التمارين الرياضية بشكل أقل.

ويختلف التوتر من شخص لآخر، ونظرًا للتأثير الذي يمكن أن يحدثه على الصحة العامة، من المهم معرفة كيفية إدارة الإجهاد، وممارسة الأنشطة التي تساعد على تقليل التوتر.