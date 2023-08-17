آخر مستجدات متحور كورونا الجديد "إى جى 5".. هل دخل مصر؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من مئة إصابة بمتحوّر كورونا الجديد EG5 في إحدى وخمسين دولة، مؤكدةً أنَّه يجب على السلاسة الجديدة والمنحدرة من أوميكرون أن تكونَ محل اهتمام.

المنظمة العالمية قالت إنَّ المتحوّر الجديد ينتشرُ بسرعةٍ كبيرة، مُقارنةً بالمتحوّرات الآخرى، إذ بلغ معدل الانتشار العالميّ لـ"إي جي 5" أكثر من سبعة عشر فالمئة خلال أربعة أسابيع فقط، فما هي عدد الدول التي سجّلت إصابات؟، ولماذا يُثير المتحوّر الجديد قلق منظمات الصحة.

ولا زال متحوّر كورونا الجديد "إي جي 5" والمعروف عالميا باسم EG5، متصدرًا قوائم البحث المُختلفة، مسببًا مخاوف عديدة بين المواطنين، خاصة في مصر.. فهل دخل الفيروس مصر؟.

وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، آخر التطورات المتعلقة بمتحور كورونا الجديد، وما يتعلّق به حول دخوله مصر من عدمه، والتي أكدت في تقرير رسمي أنَّ الفيروس لم يظهر في مصر حتى الآن ولم تُرصد أي حالة مشكوك فيها بشأن هذا الفيروس المنتشر.

وأضافت وزارة الصحة في تقريرها أنَّ الفيروس الجديد هو إحدى متحوّرات فيروس كورونا مؤكدة وتمّ ظهوره لأول مرّة في الولايات المتحدة الأمريكية ومن أبرز خصائصه، سُرعة انتشاره بين المواطنين لكنَّه ليس خطيرا على الإنسان.

وفيما يتعلّق بأعراض متحوّر كورونا الجديد، فهي مثلها مثل أعراض كوفيد 19 الذي انتشر من قبل وراح ضحيته ملايين الأشخاص حول العالم، وتتمثّل أعراضه في: «احتقان في الحلق والسعال والرشح وارتفاع درجة الحرارة وآلام في العضلات والأذن والأنف»، وفقًا لوزارة الصحة والسكان.

من جهتها أوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الإجراءات الاحترازية هي السلاح الفعال تجاه الفيروس ومتحوراته المختلفة، التي تظهر من حين إلى آخر، وهو أمر طبيعي للفيروسات التنفسية.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين، في بيان لها، بتوافر اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا في كل المراكز الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن التطعيم ليس له أي أثار جانبية، وكل ما يشعر به المواطن من ارتفاع درجة الحرارة وآلام في عضلات الجسم، تزول من تلقاء نفسها، ولا تحتاج إلى طبيب.

وأكدت الوزارة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى في المستشفيات، استعدادا لأي طارئ يمكن أن يحدث، والتأكيد على توافر كل المستلزمات الطبية داخل المستشفيات.