لا يدعو للقلق.. الكويت ترصد متحور كورونا الجديد

أكدت وزارة الصحة الكويتية، يوم الثلاثاء، رصد إصابة بالمتحور "إي جي 5"، والذي يعد من المتحورات الفرعية لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وقالت الصحة الكويتية في بيان على حسابها الرسمي في منصة "إكس" إنها رصدت حالة مصابة بالمتحور "إي جي 5"، والذي رصد في الوقت الحالي في نحو 50 دولة حول العالم.

وأضافت وزارة الصحة الكويتية: إنه استنادا للمعطيات العلمية الأولية، فإنه لا يوجد دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى والتي رصدت مسبقا، غير أنه لوحظ سرعة انتشاره في بعض المناطق حول العالم.

وأكد البيان على "استقرار المؤشرات التقييمية للوضع الصحي والسريري داخل البلاد".

وأشارت الوزارة إلى أن "ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمرا متوقعا ولا يدعو للقلق، حيث أن التحورات من السمات الأساسية للفيروسات".

ودعا البيان إلى أنه في حال ظهور أية أعراض أو علامات لعدوى تنفسية ضرورة عدم مخالطة الآخرين، واستكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالأمراض التنفسية المعدية، وبشكل أخص بالنسبة لفئات ذوي عوامل الاختطار، والالتزام بإجراءات الوقاية للممارسين الصحيين، ورواد المؤسسات الصحية العلاجية.