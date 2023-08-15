أبرز المعلومات عن متحور أوميكرون الجديد "إيريس"

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن متحور جديد لكورونا يطلق عليه “إيريس”، وطلبت من الدول مراقبة الحالات.

ينتشر إيريس بسرعة في المملكة المتحدة ويزيد من عدد الإصابات، ومع ذلك يقول الخبراء إنه لا داعي للقلق لأن الحالات خفيفة إلى حد كبير وبينما زادت حالات الاستشفاء لدى كبار السن بشكل طفيف، فإنها تظل أقل من الموجات السابقة.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية تم العثور على Eris في 51 دولة، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة والمملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال واسبانيا.

تم الإبلاغ عن أعراض متغير كوفيك الجديد إيريس وهي سيلان الأنف والعطس والسعال والحمى والتعب من بين أمور أخرى.

حقائق يجب أن تعرفها عن إيريس

إيريس هو بديل لمتغير أوميكرون على وجه التحديد XBB.1.9.2، تم تحديده لأول مرة في الصين في فبراير 2023 وانتشر منذ ذلك الحين إلى أكثر من 50 دولة.

انتقال أعلى؟

يُعتقد أن إيريس أكثر قابلية للانتقال من متغيرات أوميكرون الفرعية السابقة، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت أكثر خطورة، تشير الدراسات المبكرة إلى أن Eris قد يتسبب في دخول المستشفى أكثر من المتغيرات الفرعية السابقة لـ Omicron، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد ذلك.

يتجنب إيريس المناعة المكتسبة عن طريق العدوى أو التطعيم

يبدو أن إيريس قادر على التهرب من بعض الأجسام المضادة التي تنتجها العدوى والتطعيمات السابقة لـ COVID-19، هذا يعني أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بالعدوى أو التطعيم قد يظلون عرضة لخطر الإصابة بمرض إيريس.

علامات وأعراض إيريس

تتشابه أعراض إيريس مع أعراض متغيرات كوفيد الأخرى، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتعب وآلام العضلات والصداع والتهاب الحلق.

علاج إيريس

لا يوجد علاج محدد لإيريس، العلاج يتضمن الراحة وتناول السوائل وتناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لتخفيف الأعراض، في بعض الحالات قد يكون العلاج في المستشفى ضروريًا.

طرق للوقاية من إيريس

أفضل طريقة لحماية نفسك من إيريس هي الحصول على التطعيم والتعزيز ضد مرض كوفيد -19.

السلوك المناسب مع الفيروس

يمكنك أيضًا حماية نفسك من إيريس من خلال ارتداء قناع، والتباعد الاجتماعي وغسل يديك بشكل متكرر.