ترامب يواجه 91 تهمة قد تصل عقوبتها إلى أكثر من 700 عام في السجن

تم توجيه 91 تهمة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب تحمل أحكامًا محتملة بالسجن، تصل إلى عقوبة قصوى مجموعها 717.5 عام في السجن، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتم الحكم على ترامب بهذا القدر من الوقت



91 تهمة و717.5 سنة سجنية تتوزع التهم وعددها ومدتها كما يلي:



34 تهمة من قِبل محكمة مانهاتن لتزوير سجلات الأعمال بسبب مدفوعات شراء الصمت التي دفعها خلال حملته عام 2016، قد تصل العقوبة القصوى لكل منها إلى 4 سنوات من السجن، أي ما مجموعه 136 سنة



محاكمة 25 مارس 2024



40 تهمة فيدرالية لأخذ وثائق البيت الأبيض إلى منزله في مارالاغو، ومحاولة عرقلة تحقيق وزارة العدل، منها 32 تهمة بالاحتفاظ المتعمد بوثائق الأمن القومي (عقوبة كل منها تصل إلى 10 سنوات في السجن)، 6 تهم تتعلق بالعرقلة (عقوبات لمدة 20 عامًا لكل تهمة)، و2 للتخطيط لإخفاء البيانات وعدم الإدلاء بها (5 سنوات محتملة لكل منهما)، أي ما مجموعه 450 سنة



محاكمة 20 مايو 2024



4 تهم جنائية كجزء من تحقيق وزارة العدل في جهوده لإلغاء انتخابات 2020 بما في ذلك التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة (5 سنوات)، والعرقلة (20 عامًا)، التآمر لعرقلة إجراء رسمي (20 عامًا)، والتآمر ضد الحقوق (10 سنوات)، وهو قانون من القرن التاسع عشر يجرم «تآمر شخصين أو أكثر لإيذاء أو قمع أو تهديد أو ترهيب أي أميركي في الممارسة الحرة أو التمتع بأي حق أو امتياز بموجب الدستور أو القانون الفيدرالي"، أي ما مجموعه 55 عامًا



قد تبدأ المحاكمة في 2 يناير 2024 كحد أقصى، ولكن لم يتم التأكيد بعد.



13 تهمة موجهة من قِبل مقاطعة فولتون لمحاولته إلغاء انتخابات جورجيا لعام 2020، بما في ذلك تهم الابتزاز (المعروفة باسم تهم RICO، تصل إلى 20 عامًا)، التماس انتهاك اليمين من قِبل موظف عام (3 تهم تصل عقوبتها إلى 3 سنوات لكل واحدة)، والتآمر لانتحال صفة موظف عام (2.5 سنة)، والتآمر لارتكاب التزوير من الدرجة الأولى (2، كل منهما تصل عقوبتهما إلى 7.50 سنة)، وبيانات كاذبة (2، بمعدل 5 سنوات لكل منهما)، والتآمر لارتكاب بيانات كاذبة (2، بمعدل 2.5 سنة لكل منهما)، وتقديم وثائق مزورة (10 سنوات)، والتآمر على تقديم وثائق مزورة (5 سنوات)، أي ما مجموعه 76.5 عام.



وقد نفى ترامب بشدة جميع التهم الموجهة إليه في كل لائحة اتهام.



الاحتمالات يلاحظ موقع بوليتيكو أنه من غير المرجح أن يتلقى ترامب أحكامًا قصوى بالسجن كمجرم لأول مرة، وحتى إذا أُدين بارتكاب جرائم متعددة، فقد يُحكم عليه بقضاء عقوباته في وقت واحد، ما يعني أنه يمكن أن يقضي عقوبات بتهم متعددة في نفس الوقت بدلًا من تهمة تلو الأخرى



إن إدانة ترامب والحكم عليه، لن تمنعه في حد ذاته من العمل كرئيس إذا أعيد انتخابه في عام 2024



قال خبراء قانونيون استشهدت بهم بوليتيكو إنه من المحتمل أن يتم تأجيل أي أحكام إلى ما بعد انتهاء فترة ولايته الرئاسية، وعلى الرغم من أنه من غير الواضح ما الذي سيحدث في حال صدرت أي أحكام فيدرالية، فقد يحاول ترامب العفو عن تلك التهم (لا يزال من غير المؤكد قانونًا ما إذا كان بإمكانه العفو عن نفسه)



وضع اليد على حساب تويتر الخاص بترامب طلب المحققون من شركة تويتر، تسليم الرسائل المباشرة "التي تم تلقيها أو تخزينها في شكل مسودة أو في حساب الموضوع أو المرتبطة به بطريقة أخرى، بما في ذلك المرفقات والوسائط المتعددة والبيانات الوصفية والسجلات"



حاولت شركة تويتر محاربة الطلب ورفض أمر عدم الإفصاح المرفق بالمذكرة، الذي منعها من إبلاغ ترامب أو محاميه قبل تقديم البيانات



جادل المحققون الفيدراليون بأن عدم الكشف كان ضروريًا لمنع الرئيس السابق من العبث بالبيانات والإضرار بالتحقيق



امتثلت شركة تويتر في النهاية وقدمت الوثائق المطلوبة في 9 فبراير/ شباط، بعد ثلاثة أيام من الموعد النهائي الذي حدده القاضي. وقد أظهرت وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي تغريم تويتر 350 ألف دولار لفشلها في الوفاء بالموعد النهائي الذي أمرت به المحكمة للامتثال للمطلب



