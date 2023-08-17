الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية والصين توقعان 12 اتفاقية تعاون باستثمارات تتجاوز 5 مليارات ريال

السعودية والصين
السعودية والصين

شهد وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودى ماجد بن عبدالله الحقيل، توقيع 12 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودى والشركات والبنوك الصينية، فى مجالات تطوير البُنى التحتية والتمويل، من بينها 5 اتفاقيات فى مجال الإسكان، وبقيمة استثمارية تصل إلى أكثر من 5 مليار ريال سعودي.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء على هامش ملتقى الأعمال السعودى - الصيني، الذى انطلقت أعماله الأربعاء، فى العاصمة الصينية بكين، والذى استعرض فرص الاستثمارات السعودية - الصينية، وتعزيز الشراكات بين الجانبين فى مجالات تطوير البنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقارى والتمويل.

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