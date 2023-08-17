السعودية والصين توقعان 12 اتفاقية تعاون باستثمارات تتجاوز 5 مليارات ريال
شهد وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودى ماجد بن عبدالله الحقيل، توقيع 12 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودى والشركات والبنوك الصينية، فى مجالات تطوير البُنى التحتية والتمويل، من بينها 5 اتفاقيات فى مجال الإسكان، وبقيمة استثمارية تصل إلى أكثر من 5 مليار ريال سعودي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء على هامش ملتقى الأعمال السعودى - الصيني، الذى انطلقت أعماله الأربعاء، فى العاصمة الصينية بكين، والذى استعرض فرص الاستثمارات السعودية - الصينية، وتعزيز الشراكات بين الجانبين فى مجالات تطوير البنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقارى والتمويل.