عروض ألعاب نارية عالمية لأحمد عصام تمتد خلال احتفالية Starscrapers Awards والنسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

قرر القائمون على Starscrapers Awards ومهرجان القاهرة للدراما الاستعانة بمصمم العروض النارية أحمد عصام، للمشاركة في فعاليات افتتاح الاحتفالية الأولى لجوائز Starscrapers والنسخة الثانية من المهرجان والتي تقام يوم 24 أغسطس الجاري في "نورث سكوير" بمدينة العلمين الجديدة.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات حفل StarScrapers Awards نسخة الدراما، وهو حدث سنوي ضخم يتم إقامته للمرة الأولى بمدينة العلمين الجديدة ويحتضن مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية والاستثنائية، بهدف الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين من هؤلاء الذين تركوا بصمة واضحة في مختلف المجالات وساهموا في رفع راية الوطن وقاموا بتمثيل مصر في المحافل الدولية، وعبروا عن قوة مصر الناعمة ودورها الفعال في تشكيل الوعي ونشر الثقافة المصرية في جميع انحاء الوطن العربي.

وقال أحمد عصام، إن المهرجان فرصة كبيرة لتقديم فنون الألعاب النارية ويضيف لرصيد أعمالي باعتبار مهرجان العلمين الجديدة فرصة لا مثيل لها لاستعراض الامكانيات الخاصة بالألعاب النارية، خاصة في ظل ترويج المهرجان للسياحة المصرية، بالعلمين الجديدة أيقونة السحر والجمال، وصاحبة أحد أجمل الشواطئ بالعالم، مشيرا إلى أن المشاركة في المهرجان تدعو إلى الفخر، وتدعم الجهود التي قامت بها الدولة لتحويل العلمين إلى أفضل وجهة سياحية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

وأكد عصام أنه سيقدم لضيوف المهرجان ورواد العلمين الجديدة عروضا مذهلة، بما يساهم في جذب المزيد من الزوار إلى مصر وتعزيز مكانتها كأهم الوجهات السياحية بالشرق الأوسط والبحر المتوسط.

يذكر أن تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما يحمل شعار 60 سنة دراما للاحتفال بمرور ستين عاما على إنتاج أول عمل درامي مصري، كما يأتي في إطار سعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية-الشريك الاستراتيجي للمهرجان- بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية؛ لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال عام 2023.