الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بالقوات المسلحة

جريدة الدستور

صدّق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجتي الماجستير/ الدكتوراه للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2024.

الشروط العامة للقبول:
أن يكون المرشح ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح، وأن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصى (كشف الهيئة) وفقًا لتقييم لجنة الاختبار، وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول، والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة (فترة التكليف)، وأن يلتزم المرشح بارتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة  ولا يسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية. 
ويشترط  للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير ألا تزيد السن عن 34 سنة فى 1/ 1/ 2024، وألا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 سنة فى 1/ 1/ 2024، وألا يقل التقدير عن جيد فى البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه ، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.

مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التى يتمتع بها المكلف:

يصدر قرار وزارى بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام فآخر بحد أقصى أربعة أعوام، كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدنى لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش، كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.
علمًا بأنه سيتم فتح باب سحب الملفات بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة (فرع الاحتياط والمكلفين) بكوبرى القبة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 19/ 08/ 2023 ولمدة شهر.
ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع (www.mod.gov.eg)، وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة 9  صباحًا حتى 5  مساء عدا الإجازات والعطلات الرسمية على الرقم (22617788/ 02).

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