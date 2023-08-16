الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس تشارك فى وفد نواب رؤساء جامعات إقليم القاهرة الكبرى

جريدة الدستور

شاركت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل رئيس الجامعة في وفد نواب رؤساء جامعات إقليم القاهرة الكبرى، والذي يضم جامعات (عين شمس، القاهرة، الأزهر، بنها) والذي أقيم في رحاب جامعة حلوان.

وفي هذا الصدد استقبل الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السادة نواب رؤساء جامعات إقليم القاهرة الكبرى د.غادة فاروق حسن نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل رئيس الجامعة د. محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة د. محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. عبدالحميد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وعُقد الاجتماع الأول لبحث أوجه التعاون ومفهوم التكامل بين هذه المؤسسات التعليمية والأقاليم الجغرافية والأنشطة الاقتصادية في هذا الإقليم الواحد، والمشاركة في المشاريع المستقبلية في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي٢٠٣٠ والتى تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة، والتى تعتمد في الأساس على دراسات المخطط الشامل للتنمية في القطر المصرى وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة، وكذلك وضع آلية وخطط تدريب مشتركة لخدمة المجتمع، ويعتبر هذا الإجتماع هو النواة الأولى لتحقيق التعاون بين هذه الجامعات وتفعيل ما تمت مناقشته به وستتوالي الاجتماعات الأخرى في رحاب الجامعات الأخرى لإقليم القاهرة الكبرى.

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