الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-8-2023

الدولار
الدولار

تصدر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 محركات البحث على "جوجل" نتيجة إقبال عدد كبير من المواطنين المصريين على معرفة سعره في البنوك المصرية والعاملة في مصر، لذلك يستعرض "الدستور" في السطور التالية سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 16 أغسطس 2023، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء خلال منتصف التعاملات

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال منتصف التعاملات، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاربعاء

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم الأربعاء 16 أغسطس

سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية في البنوك وماكينات الصرافة

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 15-8-2023

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في بنك الإسكندرية استقرارًا خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 استقرارا خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

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