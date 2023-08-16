أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنوك اليوم الأربعاء 16 أغسطس

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية تعاملاته اليوم الأربعاء في البنوك.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري، ومصر" سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

أسعار العملة الأوروبية

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية (اليورو) استقرارا في بداية تعاملاتها في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري، ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.51 جنيه للشراء و33.68 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.62 جنيه للشراء، و33.79 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.71 جنيه للشراء، و33.82 جنيه للبيع.

في حين - سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعا ما بين 4 - 5 قروش شراء وبيعا في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري، ومصر" سجل الاسترليني 39.01 جنيه للشراء و39.27 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.14 جنيه للشراء و39.34 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني في البنك المركزي 39.18 جنيه للشراء و39.32 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.34 جنيه للشراء و100.27 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.