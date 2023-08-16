الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محمد بن زايد: الاستدامة جزء أصيل من نهج الإمارات لدعم العمل المناخى

محمد بن زايد
محمد بن زايد

أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الاستدامة جزء أصيل من نهج الدولة وجهودها لدعم العمل المناخي وتعزيز التكاتف والتعاون الدولي سعيًا إلى إيجاد حلول عملية لتحديات تغير المناخ.

وقال الشيخ محمد بن زايد، خلال استقباله فريق عمل الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ cop28، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للمؤتمر، في مجلس قصر البحر في أبوظبي، إن "دولة الإمارات من خلال استضافتها هذا المؤتمر تبني على إرثها الراسخ في حماية البيئة والمحافظة عليها والذي أرساه المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إضافة إلى العمل على تمكين الشباب والمرأة والمجتمع من الإسهام في حشد الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ"، مشيرًا إلى أن الإمارات تدعو العالم إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك والشامل للوصول إلى نتائج ومخرجات تعود بالنفع على العالم كله.

وشدد على أن جهود فريق مؤتمر الأطراف لتسريع العمل المناخي الفاعل تخدم البشرية جمعاء في مواجهة تغير المناخ، مضيفًا أن "الحفاظ على كوكبنا وحماية الحياة فيه من أجل أجيال الحاضر والمستقبل هي مسؤولية عالمية تقودها دولة الإمارات من خلال هذا المؤتمر".

وأضاف أن الدولة "ستستثمر علاقاتها الدولية الطيبة، وتطبق نهج الحوار والتعاون والعمل بحكمة ونظرة شاملة تحتوي الجميع، سعيا إلى تحقيق التقدم الجذري المطلوب في العمل المناخي، والتركيز على إيجاد حلول عملية وملموسة للحد من تداعيات تغير المناخ، بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

ودعا إلى "ضرورة مضاعفة العمل سعيا إلى إنجاح هذه الاستضافة"، مؤكدا أن دولة الإمارات تمتلك مختلف الإمكانيات والقدرات اللازمة، بما فيها البنية التحتية الحديثة وما تتمتع به من سجل كبير في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومصداقية عالمية، وعلاقات طيبة مع مختلف دول العالم.

وأشاد بجهود فريق cop28 في الإعداد لتنظيم المؤتمر والعمل على تحقيق أهدافه المرجوة.

واطلع الشيخ محمد بن زايد من فريق عمل مؤتمر الأطراف cop28 على التقدم المحرز وآخر مستجدات التحضير لاستضافة المؤتمر، بجانب خطة عمل المؤتمر وركائزها الأربع التي تتضمن تطوير آليات التمويل المناخي، وتسريع تحقيق انتقال مسؤول ومنظم وعملي وعادل في قطاع الطاقة، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع.

الأكثر قراءة

موعد المولد النبوى 2023 وحكم الاحتفال به

الخرباوى لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يستغلون الشيخ الغزالى وقد وافقهم على هذا الاستغلال

الخرباوى يكشف لـ"الشاهد" سبب تراجعه عن بيعة الدم وتفكيره بعدم الاستمرار مع الإخوان

"الخرباوى" يكشف لـ "الشاهد" مظاهر تقديس الإخوان لحسن البنا

مسيرات روسية تتجه إلى ميناء لصادرات الحبوب على نهر الدانوب

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية