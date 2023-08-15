الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر حسنى.. نجم الجيل

تامر حسنى
تامر حسنى

السعى والاجتهاد هما عنوان مسيرته الفنية التى تجاوزت اليوم ٢١ عامًا، من العمل والكفاح، حتى أصبح واحدًا من أهم نجوم الوطن العربى، ونجح فى تمثيل مصر فى العديد من المحافل الغنائية الدولية، إنه نجم الجيل تامر حسنى.

ظهر تامر حسنى، الذى يحتفل ١٦ أغسطس بميلاده الـ٤٦، فى بداية الألفينات بتوقيع من المنتج نصر محروس، بعدما اقتنع بموهبته التى كانت تفوق سنه، ليقرر أن ينتج له أول ألبوم مع النجمة شيرين عبدالوهاب بعنوان «فرى ميوزك».

واشتهر وقتها بأغنية «حبيبى وانت بعيد»، ليحلق منفردًا بعد ذلك بأول ألبوم له بعد سنتين فقط، وينجح فى أن ينافس كبار نجوم الغناء فى الوطن، ويحتل مكانًا مميزًا فى قلوب جمهوره بمختلف الأعمار.

لم تقف موهبة تامر حسنى على الغناء فقط، بل امتدت إلى كتابة الأغانى والتلحين والإخراج والتأليف، وقرر أيضًا الدخول إلى الشاشات الصغيرة من خلال تجسيد أول دور درامى له عام ٢٠٠٣ بعنوان «حالة حب».

ونجح بعد ذلك فى توسيع قاعدة جماهيريته، فهو الطالب الطائش فى «عمر وسلمى»، وهو «شريف» دكتور التجميل فى «أهواك»، وسيف النصاب فى «الفلوس»، وسيد المشاغب فى «سيد العاطفى»، كما اعتبره النقاد من المطربين الذين نجحوا فى دخولهم عالم التمثيل، واصفين إياه بامتداد العندليب عبدالحليم حافظ الذى نجح فى الغناء، كما نجح فى التمثيل.

وعلى مدار رحلته الفنية، حصد العديد من الجوائز الفنية، منها جائزة أفضل فنان إفريقى من «الأفريكان ميوزك أوورد» عام ٢٠١٠، كما حصل أيضًا على جائزة أسطورة القرن لكونه فنانًا شاملًا من «البيج أبل ميوزك أوورد».

الأكثر قراءة

وصلة ضرب قاسية من أب لابنه تحوله لجثة هامدة فى بولاق الدكرور

فرغا فيه خزنة.. يقتلان شقيقهما بالرصاص بسبب الإرث بسوهاج

تفاصيل الاستماع لأقوال الشيبى لاعب بيراميدز ضد حسين الشحات

وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمصريين فى الخارج بشأن إعادة فتح مبادرة السيارات

مسئولة أممية تتحدث لـ"الدستور" عن دعم الرئيس السيسى للشباب: مصر لم تتخاذل فى دفعهم

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية