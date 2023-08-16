أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 بدون مصنعية في محلات الصاغة المصرية محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا بسبب الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية بفعل ارتفاع مؤشرات الدولار والسندات الأمريكية، وسط ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع المقبل.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 بدون مصنعية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 بدون مصنعية في محلات الصاغة المصرية بقيمة 120 جنيها، بالتزامن مع تراجع في الأسواق العالمية، حيث سجلت الأوقية تراجعا بقيمة 9 دولارات، وسجل عيار 21 في مصر نحو 2270 جنيها وسجلت الأوقية بالبورصة العالمية مستوى 1904 دولارات.

وكانت تعاملات الذهب بالأسواق المحلية قد شهدت خلال الأسبوع الماضي ارتفاعات وصلت إلى 11% بقيمة 235 جنيها، بينما تراجعت أوقية الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.5%، بما يعادل نحو 30 دولارا وإليكم الأسعار بالتفصيل:

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2588.5 جنيه.

الشراء 2565.75 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2372.75 جنيه.

الشراء 2352 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2256 جنيه.

الشراء 2245 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1941.5 جنيه.

الشراء 1924.25 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1510 جنيهات.

الشراء 1469.75 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1294.25 جنيه.

الشراء 1282.75 جنيه.



سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 970.75 جنيه.

الشراء 962.25 جنيه.

سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 18120 جنيها.

الشراء 17960 جنيها.

سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1905 $.

الشراء 1903$.

بمعدل هبوط وصل إلى 1%.

ويضاف إلى الأسعار السابقة قيمة المصنعية ورسوم الضرائب والدمغة وفقا لكل عيار.

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