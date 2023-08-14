إضراب محتمل بأستراليا.. هل تؤثر صادرات الغاز على الأسعار العالمية؟

أوضح الدكتور حمزة العلياني، خبير قطاع الطاقة، تأثير اضراب العمال في أستراليا على سوق الغاز المسال العالمية، قائلاً: "إن الظروف السياسية والاقتصادية مازالت تؤثر بشكل متكرر على قطاع الطاقة وخاصة الغاز، حيث تعتبر أستراليا هي الدولة الأولى في تصدير الغاز المسال بقدر 80 مليون طن سنوي قد صدر في العام الماضي مما تشكل 20% من القدرة التصديرية للعالم".

وأضاف حمزة العلياني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضاية القاهرة الإخبارية، أن هناك مخاوف من إضراب العمال في أستراليا، لافتًا إلى أنه قد تم التصويت على هذا الموضوع في ثلاثة مواقع لإنتاج الغاز، وهي تنتج 40 مليون طن سنويًا، مما يشكل نصف انتاج أستراليا وهو 10% من القدرة التصديرية للغاز المسال عالمياً.

وأوضح أنه ستكون هناك خسائر كبرى على الاقتصاد الاسترالي، حيث أن الاقتصاد الاسترالي قد استفاد العام الماضي من الضغطة الكبيرة الذي شهدها قطاع الغاز المسال، وتحقيق إيرادات وصلت إلى 45 مليار دولار.