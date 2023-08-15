«هيئة البريد» تُكرم فريق المصارعة بعد تتويجه ببطولة العظماء

نظمت الهيئة القومية للبريد، اليوم الثلاثاء، احتفالية لتكريم فريق المصارعة بنادي البريد بعد حصوله على بطولة العظماء الخمسة الدولية للمصارعة الحرة والرومانية "Big5"، التي أقيمت في جنوب إفريقيا الشهر الجاري.

وكرم الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، فريق المصارعة من أبناء الهيئة بعد حصوله على بطولة العظماء الخمسة الدولية للمصارعة الحرة والرومانية للعام الثاني على التوالي؛ وذلك تقديرًا لما حققوه من إنجازات في المجال الرياضي ودعمًا لهم وتحفيزًا على بذل المزيد من العطاء والتفوق.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن فوز فريق البريد للمصارعة ببطولة العظماء الدولية يعد إنجازًا يضاف إلى سلسلة النجاحات والإنجازات التي حققها نادي البريد المصري خلال الفترة الماضية؛ مشيرا إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار الاهتمام بالعاملين وتكريم المتميزين منهم في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي؛ وذلك تشجيعًا لروح التنافس الإيجابي بين العاملين وتعزيزاً لتفوقهم؛ بما يسهم في رفع اسم مصر عاليا في جميع الفعاليات والمحافل الرياضية".

ومن جانبه صرح عبده علوان، رئيس مجلس إدارة نادي البريد المصري: أن حصول فريق المصارعة التابع للنادي على 29 ميدالية متنوعة في بطولة جنوب إفريقيا يُعَدُّ إنجازًا حقيقيًّا يضاف إلى سجل الإنجازات المتميزة التي حققها نادي البريد، ويوضح تميز فريق نادي البريد للمصارعة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة النادي لايتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم للفريق خلال مشاركته في جميع البطولات المحلية والدولية.

وقال وائل عبده، نائب رئيس مجلس إدارة نادي البريد المصري، ورئيس البعثة: "إن نادي البريد المصري يشهد طفرة حقيقية على جميع الأصعدة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادي لا يدخر جهدًا في سبيل تطوير المنظومة الرياضية، وتقديم الدعم لجميع العاملين المتفوقين رياضيًّا في جميع الألعاب الرياضية؛ لتطوير أدائهم وتنمية مهاراتهم بما يمكنهم من مواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأُولى لرفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية".

جدير بالذكر أن فريق نادي البريد المصري للمصارعة قد حصل خلال البطولة على 29 ميدالية متنوعة؛ حيث حصل لاعبو الفريق على 16 ميدالية ذهبية و8 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية، وذلك في منافسات المصارعة الرومانية والحرة للكبار وبطولة الأساتذة، ليحتل بذلك الفريق المركز الأول في ترتيب الفرق الأكثر حصولا على الميداليات، بالإضافة إلى كأس بطولة الأساتذة للمصارعة الرومانية والحرة.