متحدث الخارجية: مصر تدين التفجير الإرهابى فى مرقد «شاهجراغ» الدينى بإيران

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن مصر تدين بأشد العبارات التفجير الإرهابى الذي استهدف مرقد «شاهجراغ» الديني فى مدينة «شيراز» الإيرانية.

وتابع متحدث وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على موقع «X»، : "خالص التعازى لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، وتمنياتنا بسرعة الشفاء للمصابين".

وأسفر الهجوم الذي استهدف ضريح «شاهجراغ» في مدينة شيراز جنوب إيران، الأحد الماضي، عن مقتل شخص - على الأقل - وإصابة 8 آخرين.