الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"البيئة": ضبط طيور فلامنجو فى كافتيريا بالإسكندرية

ضبط طيور فلامنجو
ضبط طيور فلامنجو في كافيتريا

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بسرعة التحري حول ما تردد على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من وجود 5 من طيور البشاروش (الفلامنجو) في إحدى الكافتيريات الموجودة بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية في حالة سيئة، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي هذا الصدد، قام الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بمحافظة الاسكندرية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وقامت بتشكيل لجنة من الفرع، وضباط قسم شرطة البيئة للتفتيش على الكافتيريا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت المعاينة عن وجود 5 طيور بشاروش (الفلامنجو) بإحدى الكافتيريات بمنطقة سيدى جابر دون ترخيص، بالمخالفة للمادة (28) من قانون البيئة، والذي يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو الحيوانات البرية دون ترخيص طبقًا للجداول الموجودة باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وكذلك حظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها أو بيعها.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بقسم شرطة البيئة بالواقعة، ومصادرة الطيور المضبوطة وتسليمها لحديقة الحيوان بالإسكندرية لحين صدور قرار النيابة بالتصرف فى هذا الشأن.

ضبط طيور فلامنجو في كافيتريا
ضبط طيور فلامنجو في كافيتريا

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