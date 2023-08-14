رابط الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم 2023 - 2024

يبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، عن طرق الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم خلال عام 2023، وهو الأمر الذي أصبح الأكثر تداولًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يرتفع البحث عن رابط الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم 2023 عبر موقع دعم مصر.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية رابط الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم 2023 مع استمرار البحث عنها.

الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم 2023

يشتمل “دعم مصر” على العديد من الخدمات للمواطنين، حيث يستخدمه أغلب حاملي بطاقات التموين الآن في تحديث بطاقة التموين 2023 وإدخال رقم الجوال، بعد أن أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسالة لهم عبر كوبون الصرف لتحديثها، وتقديم الخدمات للمواطن المصري، فالعديد من المواطنين يستخدمونه خاصة حاملي البطاقات التموينية الذين يرغبون في تحديث بياناتهم، بعد إرسال وزارة التموين والتجارة الداخلية، رسالة للمواطنين من خلال كوبون صرف الخبز، من أجل التحديث للبيانات https://www.tamwin.com.eg/

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم والرقم القومي 2023

- تسجيل الدخول على موقع دعم مصر والدخول على الرابط التالي: https://www.tamwin.com.eg/

الضغط على استعلام عن مكاتب التموين.

إدخال اسم المستخدم.

إدخال الرقم القومي.

تحديد اختيار خدمات تموينية للمواطنين.

إصدار بدل لبطاقة تموين.

تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

استعلام عن صرف البطاقة.

استعلام عن حالة طلب.

يُجدر الإشارة إلى أنه ارتفع الدعم الاستثنائي من مائة إلى ثلاثمائة جنيهًا على البطاقات التموينية “الخضراء”، بدأ تطبيقها منذ يوم 1 سبتمبر، ولمدة تصل إلى ستة أشهر فقط.

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