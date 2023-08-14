التموين: ضبط 22 ألفًا و690 علبة سجائر قبل طرحها بالسوق السوداء فى الدقهلية

بناءً على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والتفتيش المستمر على السلع والخدمات، وذلك للتخفيف على المواطنين، بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين بالدقهلية.

وتشكلت حملة تحت إشراف على حسن- وكيل المديرية برئاسة شادية السعيد وأحمد مجدي مأموري الضبط القضائي بالمديرية للمرور على الأسواق لمعرفة مدى الالتزام بالأسعار والقوانين والقرارات التموينية حيث تم المرور على قرية الستاموني بدائرة بلقاس.



حيث تم ضبط سيارة محملة بعدد 45 كرتونة سجائر بإجمالي 22 ألفا و690 علبة سجائر، وعدد واحد كرتونة معسلة بإجمالي 9 كيلو جرامات، وعدد (17 زجاجة) بيرة وID مختلفة الأطعمة 10% و15% و 40%.

وتم التحفظ على السيارة وسائقها داخل مركز شرطة الستاموني وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.