الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية 5 درجات

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2023/ 2024 من 225 درجة إلى 220 درجة والقبول بفصول الخدمات لتصبح بحد أدنى 175 درجة والثانوي العام الخاص عربي، والمنازل لتكون بحد أدني ١٤٠ درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.


وأكد محافظ الجيزة أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة من خلال مديرية التربية والتعليم لأعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية. 

كما قرر محافظ الجيزة تخفيض القبول بمدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري  وذلك وفقًا للكشوف المرفقة والتي تضم المدارس وتنسيق القبول الخاص بكل منها.

 

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