غدًا.. الأزهر يكرم الفائزين في مسابقة "مواهب وقدرات"

ينظّم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف غدًا الثلاثاء، احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في مسابقة «مواهب وقدرات» في موسمها الثالث 2022/2023 التي تقام تحت شعار «إبداع وتميز»، في العاشرة والنصف بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر تحت رعاية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وتقام الاحتفالية بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، وعدد من الوزراء والمحافظين، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، ونخبة من قيادات وعمداء ونواب كليات جامعة الأزهر، وعدد من الفنانين، والمثقفين بالمجتمع، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة «مواهب وقدرات».

وتهدف مسابقة «مواهب وقدرات»، إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.