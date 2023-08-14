الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمى رياضة 2023

تنسيق
تنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي رياضة 2023، وشعبتي علمي علوم وأدبي بعد أن أعلن الوزير اليوم الاثنين نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي قائمة الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي رياضة 2023.

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تنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة 2023

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور، عن الحدود الدنيا لـ تنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة لتكون للشعب العلمية: 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98% من عدد الطلاب: 259445، والحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، عدد الطلاب: 90688، ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 350133 طالب. 

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 ويبدأ طلاب المرحلة الثانية ثانوية عامة في كتابة رغبات الكليات بدءًا من غد الثلاثاء، وحتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 ولمدة خمسة أيام، من خلال بوابة التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg

 

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمى رياضة 2023

أعلن الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي رياضة 2023 وعلمي علوم وجاءت كالتالي: 

المعهد العالى  للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي

المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى)

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة

الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش

الاعاقة والتأهيل الزقازيق

الاعاقة والتأهيل بني سويف

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6 أكتوبر

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة إدارة الأعمال)

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد وإدارة ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة 

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

 

ويمكن للطلاب الاطلاع على القائمة الكاملة لـ الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي رياضه 2023 من خلال رابط موقع وزارة التعليم العالي على منصة الفيس بوك أو الضغط على الرابط التالي https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

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للمرحلة الثانية الكليات المتاحة للمرحلة الثانية بوابة التنسيق الالكتروني المرحلة الثانية ثانوية عامة كتابة رغبات

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