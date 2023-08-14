الحد الأدني لتنسيق الشعبة الأدبية: 84.51% للألسن و83.65% لكليات الإعلام و86.46% لـ اقتصاد وعلوم سياسية

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات، وهى كليات الألسن بحد أدنى 346.5 درجة بنسبة 84.51%، وكليات الإعلام بحد أدنى 343 درجة بنسبة 83.65%، كليات الاقتصاد والعلوم السياسية بحد أدنى 354.5 درجة بنسبة 86.46%، قطاع الآثار بحد أدنى 331 درجة بنسبة 80.73%.

وأضاف وزير التعليم العالي أن الحد الأدنى لكليات القطاع الهندسية «كليات الهندسة» بلغ 348.5 درجة بنسبة 85%، حيث لم يتبق أماكن شاغرة في كليات الهندسة، بينما توجد أماكن في كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي لطلاب الشعبة الهندسية والعلمية في المرحلة الثانية.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023 بالجامعات والمعاهد في تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسؤولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين بالدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى الخميس 10/8/2023، حيث تم مدّ الفترة يومًا واحدًا بعدما كانت حتى الأربعاء 9/8/2023 وذلك حتى يتثنى لجميع الطلاب كتابة رغباتهم جميعًا، وذلك وفقًا للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية بحد أدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ومن المقرر قبول 22304 طلاب وطالبات في هذه المرحلة من هذه الشعبة، الشعبة الهندسية بحد أدنى 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بواقع 15013 طالبًا وطالبة، الشعبة الأدبية بحد أدنى 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بواقع 74923 طالبًا وطالبة، بإجمالي 112240 طالبًا وطالبة.