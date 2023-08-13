الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا: أكثر من مليون مستفيد من حملة "100 يوم صحة" بالمحافظة

خدمات طبية ضمن حملة
خدمات طبية ضمن حملة 100 يوم صحة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن أن مديرية الصحة قدمت الخدمة العلاجية المجانية لمليون و84 ألفًا و241 مستفيدًا ضمن فعاليات حملة "100 يوم صحة" منذ انطلاقها.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها في الصحة العامة لحوالي 88 ألفًا و108 حالات، بالإضافة إلى فحص 1214 طفلًا، وذلك ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة وتطعيم 321 ألفًا و697 طفلًا من خلال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي من خلال الفرق الطبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لما يقرب من 623 ألفًا و297 خدمة طبية للمنتفعات، إلى جانب تقديم 35 ألفًا و736 خدمة بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية.

وأضاف أن مراقبة الأغذية قدمت 13 ألفًا و760 خدمة من خلال المرور على المحال التجارية وتحرير المحاضر وضبط المنشآت المخالفة وإعدام الأغذية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، كما قدمت صحة البيئة 429 خدمة خلال المرور على محطات مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

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صحة المنيا أعمال حملة 100 يوم صحة خدمات طبية لاكثر من مليون مستفيد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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