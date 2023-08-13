أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 13 أغسطس 2023
يزداد البحث عن أسعار مواد البناء وأهمها سعر الحديد والأسمنت لرصد تطورات المستلزمات الأهم في قطاع العقارات والمحددة لسعر الوحدات السكنية في السوق العمراني.
أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 13 أغسطس 2023
نرصد في هذا التقرير أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.
سعر الحديد اليوم
حديد عز 33,100 جنيه
حديد بشاى 33,500 جنيه
حديد العتال 32,800 جنيه
حديد عطية 32,000 جنيه
حديد سرحان 31,000 جنيه
حديد المراكبى 33,000 جنيه
حديد المصريين 32,500 جنيه
حديد الكومى 31,000 جنيه
حديد المعادي 31,000 جنيه
حديد بيانكو 30,000 جنيه
حديد العشري 31,500 جنيه
حديد مصر ستيل 31,000 جنيه
اسعار الأسمنت اليوم الأحد
أسمنت المسلح 1,750 جنيها
أسمنت النصر 1,700 جنيه
أسمنت الفهد 1,620 جنيها
أسمنت المعلم 1,685 جنيها
أسمنت وادي النيل 1,680 جنيها
أسمنت المخصوص 1,700 جنيه
أسمنت العسكري 1,700 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1,690 جنيها
أسمنت حلوان 1,710 جنيهات
أسمنت السويدي 1,800 جنيه
جنوب الوادي 1,710 جنيهات
اسمنت السهم 1,680 جنيها
أسمنت أسيوط 1,710 جنيهات
العسكري بني سويف 1,700 جنيه
أسمنت الصعيد 1,780 جنيها
أسمنت المهندس 1,780 جنيها
أسمنت التعمير 1,740 جنيها
أسمنت المنيا 1,730 جنيها
أسمنت الممتاز 1,720 جنيها
أسمنت تايتان 1,730 جنيها
أسمنت المصريين 1,750 جنيها
أسمنت العامرية عادة 1,790 جنيها
أسمنت الماكس 1,915 جنيها
أسمنت السويس 1,780 جنيها
أسمنت النهضة 1,800 جنيه
أسمنت أسوان 1,770 جنيها
أسمنت السد العالي 1,750 جنيها
أسمنت قنا 1,820 جنيها
أسمنت البرج 1,790 جنيها
أسمنت المصري 1,770 جنيها
سعر الرمل
رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها
رمل خشن متر مكعب 95 جنيها
زلط عادة متر مكعب 190 جنيها
زلط فينو متر مكعب 275 جنيها
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات
سعر الطوب الأحمر
طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيها
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه