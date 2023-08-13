يزداد البحث عن أسعار مواد البناء وأهمها سعر الحديد والأسمنت لرصد تطورات المستلزمات الأهم في قطاع العقارات والمحددة لسعر الوحدات السكنية في السوق العمراني.



أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 13 أغسطس 2023

نرصد في هذا التقرير أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.



سعر الحديد اليوم

حديد عز 33,100 جنيه

حديد بشاى 33,500 جنيه

حديد العتال 32,800 جنيه

حديد عطية 32,000 جنيه

حديد سرحان 31,000 جنيه

حديد المراكبى 33,000 جنيه

حديد المصريين 32,500 جنيه

حديد الكومى 31,000 جنيه

حديد المعادي 31,000 جنيه

حديد بيانكو 30,000 جنيه

حديد العشري 31,500 جنيه

حديد مصر ستيل 31,000 جنيه



اسعار الأسمنت اليوم الأحد

أسمنت المسلح 1,750 جنيها

أسمنت النصر 1,700 جنيه

أسمنت الفهد 1,620 جنيها

أسمنت المعلم 1,685 جنيها

أسمنت وادي النيل 1,680 جنيها

أسمنت المخصوص 1,700 جنيه

أسمنت العسكري 1,700 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1,690 جنيها

أسمنت حلوان 1,710 جنيهات

أسمنت السويدي 1,800 جنيه

جنوب الوادي 1,710 جنيهات

اسمنت السهم 1,680 جنيها

أسمنت أسيوط 1,710 جنيهات

العسكري بني سويف 1,700 جنيه

أسمنت الصعيد 1,780 جنيها

أسمنت المهندس 1,780 جنيها

أسمنت التعمير 1,740 جنيها

أسمنت المنيا 1,730 جنيها

أسمنت الممتاز 1,720 جنيها

أسمنت تايتان 1,730 جنيها

أسمنت المصريين 1,750 جنيها

أسمنت العامرية عادة 1,790 جنيها

أسمنت الماكس 1,915 جنيها

أسمنت السويس 1,780 جنيها

أسمنت النهضة 1,800 جنيه

أسمنت أسوان 1,770 جنيها

أسمنت السد العالي 1,750 جنيها

أسمنت قنا 1,820 جنيها

أسمنت البرج 1,790 جنيها

أسمنت المصري 1,770 جنيها







سعر الرمل

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها

رمل خشن متر مكعب 95 جنيها

زلط عادة متر مكعب 190 جنيها

زلط فينو متر مكعب 275 جنيها

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات





سعر الطوب الأحمر

طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيها

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه



