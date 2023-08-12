ارتفعت أسعار الغاز العالمية، خلال تعاملات اليوم السبت؛ لتسجل 2.786 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، فيما سجلت الأسعار في وقت سابق 2.971 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

ارتفاع أسعار الغاز لـ2.786 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

وكشفت تقارير صحفية، عن أن سبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي هو الأخبار التي تفيد بأن عمال مصانع الغاز الأسترالي قد يضربون عن العمل، في وقت تكون فيه مستويات تخزين الغاز في اليابان منخفضة بشكل غير عادي.

وهذه صفقة كبيرة بالنظر إلى أن القطاع المتأثر يمثل ما يصل إلى 12% من شحنات الغاز الطبيعي المسال العالمية (LNG)، وحسب المحللين "استحوذت مصانع الغاز الطبيعي المسال في نورث ويست شيلف وبلوتو وجورجون وويتستون على حوالي 12٪ من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية العام الماضي وفقًا لبيانات تتبع السفن".

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي الجاف 102.6 مليار قدم مكعب في اليوم، في الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، وتسير مكاسب الأسعار في أوروبا جنبًا إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الوقود في آسيا، حيث تتنافس المنطقتان على الغاز الطبيعي المسال المتاح، وتستمر درجات الحرارة الأكثر دفئًا في الأسابيع المقبلة في زيادة الاستهلاك ونشاط التصدير للغاز الطبيعي، والذي سيكون في اتجاه صعودي بالنسبة لسعره، ومع ذلك فإن النفور من المخاطرة الناجم عن احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى في سبتمبر قد يُبقي مكاسب السلع محدودة.

وفي السياق استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ستيفان ولبرز، رئيس شركة سي واي بلس الألمانية، والوفد المرافق له.

وأشار بيان لوزارة البترول إلى أن اللقاء شهد بحث الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة في مصر في مجال التعدين والصناعات المكملة له، في ظل رغبة الشركة في إنشاء مصنع لإنتاج مركب سيانيد الصوديوم الذي يستخدم في معالجة واستخراج الذهب من الصخور.