تقرير بريطانى: أمريكا قد تخسر 500 مليارد دولار بسبب ارتفاع الحرارة

قال موقع "أويل برايس" الإخباري البريطاني المعني بأخبار النفط والغاز، إن ارتفاع درجات الحرارة الشديدة سوف يؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي ويؤدي لانهياره.

الحرارة والاقتصاد

وأضاف التقرير البريطاني: "لقد ازداد تواتر وشدة موجات الحر في الولايات المتحدة على مدار السبعين عامًا الماضية، ما أثر على إنتاجية العمال وصحتهم، فعندما ترتفع درجات الحرارة فوق 90 درجة فهرنهايت، تنخفض الإنتاجية بنسبة 25٪، وتنخفض بنسبة 70٪ عند درجات حرارة أعلى من 100 درجة فهرنهايت، ما يؤدي إلى خسارة اقتصادية سنوية تبلغ 100 مليار دولار، وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يخسر الاقتصاد الأمريكي 500 مليار دولار سنويًا بسبب التعرض للحرارة، ما يؤثر بشكل غير متناسب على المناطق الأفقر في البلاد".

التأثير السلبي لارتفاع درجات الحرارة

وقال التقرير: "تكلف الحرارة الشديدة اقتصاد الولايات المتحدة مليارات الدولارات كل عام مع تغير أنماط الطقس في جميع أنحاء العالم، تزداد موجات الحرارة بشكل متكرر ولكن العديد من المباني والمصانع التي تقضي القوى العاملة الأمريكية أيامها فيها لم يتم بناؤها مع مراعاة درجات الحرارة الشديدة، والعديد منها يفتقر إلى تكييف الهواء تمامًا، خاصة في القطاع الصناعي، والنتيجة هي انخفاض هائل في الإنتاجية يكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات على أساس سنوي".

ووفقًا لوكالة حماية البيئة "EPA"، ازداد تواتر موجات الحرارة في المدن الأمريكية بشكل مطرد على مدار السبعين عامًا الماضية، من اثنتين سنويًا في الستينيات إلى ستة كل عام هذا العقد، في حين زادت مدة موجات الحرارة هذه.

وتقول وكالة حماية البيئة: "يمكن أن يكون التوقيت مهمًا، لأن موجات الحرارة التي تحدث في وقت مبكر من الربيع أو في وقت لاحق في الخريف يمكن أن تفاجئ الناس وتزيد من التعرض للمخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحرارة".

مخاطر صحية وبيئية خطيرة

وقال التقرير: "لا تتسبب الحرارة الشديدة في مخاطر صحية وبيئية خطيرة فحسب، بل إنها تسبب أيضًا صعوبات اقتصادية كبيرة للصناعات الداخلية والخارجية حيث أن العمال أقل إنتاجية، ويرتكبون المزيد من الأخطاء، و مع وصول درجات الحرارة إلى 90 درجة فهرنهايت، تنخفض الإنتاجية الإجمالية بحوالي الربع، وعندما تصل درجات الحرارة إلى 100 درجة، تنخفض الإنتاجية من منحدر وتنخفض بنسبة لا تُصدق بنسبة 70% وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 نُشرت في المجلة الدولية للأرصاد الجوية الحيوية".

وبدأ العلماء مؤخرًا فقط في تتبع وتحديد كيفية تأثير العلاقة السلبية بين الحرارة والإنتاجية على الاقتصاد بشكل كبير، لكن النتائج الأولية تظهر أن التأثيرات شديدة وكاسحة وستزداد سوءًا مع استمرار تغير المناخ في مسار الاحترار.

قال آر جيسونج بارك، خبير الاقتصاد البيئي والعمالي في جامعة بنسلفانيا، مؤخرًا لصحيفة نيويورك تايمز: "لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن البشر حساسون جدًا لدرجة الحرارة، وأن أداؤهم ينخفض بشكل كبير عند تعرضهم للحرارة، وسط مخاوف من تأثيرات سلبية على “اقتصاد العالم الحقيقي"، وقال: "وما نتعلمه هو أن ارتفاع درجات الحرارة يبدو أنه يفسد تروس الاقتصاد بعدة طرق أكثر مما كنا نتوقع".

في حين أن إنتاجية العمال قد تبدو وكأنها جزء صغير نسبيًا من تكلفة تغير المناخ عند مقارنتها، على سبيل المثال، بأضرار الفيضانات، وحرائق الغابات، وارتفاع مستويات سطح البحر، فقد اتضح أن العمال المحمومون لهم تأثير كبير على الاقتصاد ككل.

تُظهر البيانات التي جمعتها The Lancet أن أكثر من 2.5 مليار ساعة عمل قد ضاعت في الولايات المتحدة في عام 2021 وحده على قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع والخدمات كنتيجة مباشرة للتعرض للحرارة.

إجمالًا، تكلف هذه الإنتاجية المفقودة الاقتصاد الأمريكي حوالي 100 مليار دولار سنويًا، في حين أن هذا قد يبدو كثيرًا، إلا أنه تغيير بسيط مقارنة بالأرقام المتوقعة على مدار العقود المقبلة مع تفاقم تغير المناخ. بحلول عام 2050، من المتوقع أن تصل خسائر الإنتاجية بسبب التعرض للحرارة إلى 500 مليار دولار سنويًا.