“فيضانات وحرائق غابات”.. خبير: تغير المناخ يؤثر على جميع أنحاء العالم

قال محمد بنهو، مدير مركز البيئة والأمن البشري، إن تأثير التغيرات المناخية يعم معظم مناطق العالم منذ زمن، ولا يفرق بين دول نامية أو متقدمة، السويد والنرويج تعاني مثلها مثل الدول النامية.

ولفت إلى أن الحرائق والفيضانات والآثار المدمرة، طالت معظم مناطق العالم، نتيجة موجات الحرارة المتكررة، التي لا تفرق بين شمال أو جنوب.

وأردف: "درجات الحرارة ارتفعت كثيرًا، وما يقع اليوم في البحر المتوسط لا يقل خطورة عما يقع في أوروبا الغربية أو في المحيط الأطلسي الشمالي، أو القطب الجنوبي، ومنذ سنوات الدول المسئولة تاريخيًا عن الاحتباس الحراري، لم تقدم شيئًا جديدًا، الصين أكبر بلد ملوثة، تصدر ثلث الغازات الدفيئة في العالم، ولم تتخذ أي خطوات، لمكافحة التغيرات المناخية".

ولفت إلى أن الدول التي تملك إمكانيات ضخمة وبنيات تحتية متطورة لم تستطع تحمل ما يقع اليوم، من فيضانات عارمة وحرائق غابات، وصلت انبعاثاتها لدول أسكندنافية.