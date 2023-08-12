"معكم" يكشف كواليس فوز فريق سباقات هندسة عين شمس بمسابقة فورمولا بالمملكة المتحدة

خصصت الإعلامية منى الشاذلى، فقرة في برنامجها “معكم” لتكريم فريق سباقات هندسة عين شمس، بعد فوزهم بالمركز الأول بمسابقة فورمولا الطلاب بالمملكة المتحدة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد العزيز، رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن المسابقة تضع الطلاب تحت عام لكيفية بناء السيارة، مضيفًا: "استطعنا تصميم سيارة كهربائية، والتى حكم فيها محكمين من عدة دول".

وتابع: "لدينا خبرات متراكمة من السنين، وأول شيء فزنا به فى المسابقة هو جزء التصميم، تكاملنا فى جميع الحلول حتى نحصل على المركز الأول.

كما أكد المهندس عمرو عصام كابتن فريق تصميم السيارة والتى تم تسميتها بـ"فونكس"، كل عام نقدم تصميما جديدًا للسيارة، والأمر مبنى على خبرة السنوات الماضية للمنافسة مع باقى الجامعات، حيث واجهنا صعوبات كثيرة هذا الموسم لأننا لم نشارك منذ 4 مواسم.

ومن جانبها، قالت نورا محمد: “عملنا على تحويل التصميم لشيء على أرض الواقع، كما وضعنا دراسة تجارية لتمويل النموذج وتصنيعه من التصميم حتى التنفيذ، حيث أجرينا دراسة كاملة للتصميم”، وتابعت نيرة خالد: “كلنا بنكمل بعض، وكنت أفيد الفريق فى الجزء غير الموجود لديهم”.