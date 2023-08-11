ينتظر محبي وعشاق كرة القدم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة الأولى 2023 حيث يستهل الموسم الجديد مبارياته بدءا من اليوم الجمعة، وتستمر مسابقة الدوري في الجولة الأولى حتى يوم الإثنين المقبل، بعد فترة من التوقف بين الموسمين، حيث يشتاق الجمهور حول العالم لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي، ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة الأولى 2023.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة الأولى 2023

بيرنلي و مانشستر سيتي

وتنطلق المباراة الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز بين فريقي بيرنلي و مانشستر سيتي مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

آرسنال ونوتنجهام فورست

كما يستضيف فريق آرسنال نظيره فريق نوتنجهام فورست غداً في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة حيث يستضيف اللقاء استاد الإمارات.

شيفيلد يونايتد وكريستال بالاس

كما يخوض فريقي شيفيلد يونايتد وكريستال بالاس مباراتهم الأولى في الدوري الإنجليزي غدا السبت في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بورنموث ووست هام

و في الوقت ذاته يواجة فريق بورنموث منافسه فريق وست هام غدا السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

برايتون و لوتون تاون

وفي تمام الساعة الخامسة من مساء غداً السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة يواجه فريق برايتون نظيره فريق لوتون تاون ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيفرتون وفولهام

ويستضيف فريق نادي إيفرتون نظيره فريق نادي فولهام في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد واستون فيلا

كما يواجه فريق نيوكاسل يونايتد فريق أستون فيلا غدا السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

برينتفورد وتوتنهام

ويستأنف فريقي نادي برينتفورد وتوتنهام مباريات الجولة الأولى من جولات الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشيلسي و ليفربول

ويستضيف فريق نادي تشيلسي في الأسبوع الأول للدوري الإنجليزي نظيره فريق ليفربول وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

ويخوض فريق مانشستر يونايتد وولفرهامبتون مباراتهم في ختام مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من مساء يوم الإثنين المقبل الرابع عشر من شهر أغسطس الجاري.