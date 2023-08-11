الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا يكشف سبب غياب ستونز ودياز عن مواجهة بيرنلي

جوارديولا
جوارديولا

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن السبب وراء غياب الثنائي جون ستونز وروبن دياز عن مباراة اليوم أمام بيرنلي.

ويستضيف ملعب "تورف مور" مباراة الفريقين، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024.

وغاب الثنائي روبن دياز وجون ستونز في قائمة مانشستر سيتي لمباراة اليوم، وهو ما أثار قلق جماهير السيتي بشأن الثنائي.

وأكد جوارديولا أن روبن دياز يعاني من ارتجاج شديد في المخ، ويقضي البروتوكول على ضرورة ابتعاده عن التدريب أو اللعب لمدة 7 أيام.

أما جون ستونز فيعاني من آلام بسيطة في عضلات الركبة ليقرر المدير الفني عدم إشراكه في مباراة اليوم.

الإسباني بيب جوارديولا مانشستر سيتى بيرنلي الإنجليزي دياز جون ستونز

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