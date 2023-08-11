اختبارات "كابيتانو مصر" الموسم الثانى فى الغربية.. 10 آلاف موهبة (فيديو)

تتواصل فعاليات اختبارات الموسم الثاني من مشروع اكتشاف المواهب الكروية "كابيتانو مصر 2023" للموهوبين مواليد 2009، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ تقام اختبارات الموسم الثاني من أجل اختبار واكتشاف المواهب الكروية.

وأقيمت اختبارات "كابيتانو مصر" مؤخرًا في محافظة الغربية، بحضور نجوم كرة القدم السابقين، للحكم على مستوى المواهب، وبلغ عدد اللي خاضوا الاختبارات في برنامج "كابيتانو مصر" في محافظة الغربية فقط حوالي 10 آلاف شاب.

وقال أحد المواهب: "الموسم الأول شجعني على المشاركة"، فيما قال آخر: "كنت مركز على الأداء القوي للنجاح في الاختبارات"، وقال ثالث: "نفسي أبقى لاعب كبير مشهور ومعايا فلوس عشان أعمل صدقات على روح أختي كنزي".

وقال آخر: "عرفت كابيتانو من التليفزيون.. ونفسي أبقي زي كابتن محمد صلاح".

ومن المنتظر أن تبدأ اختبارات كابيتانو مصر 2023 في القاهرة يومي 13 و14 أغسطس 2023، بملاعب مركز شباب الجزيرة.

شروط اختبارات كابيتانو مصر

- أن يكون المتقدم من مواليد 2009 - 14 عامًا.

- الحضور بصورة شهادة الميلاد.

- ألا يكون مقيدًا في أي نادٍ أو هيئة رياضية.

- الحضور بزي رياضي مكون من «شورت - قميص تيشيرت - حذاء رياضي».

- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكتروني.