وزارة العمل: تشغيل 17.3 ألف شاب خلال 8 أشهر

شاركت وزارة العمل في المساهمة في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، فحسب آخر إحصائيات للوزارة خلال الفترة من أغسطس 2022 حتى مارس 2023، تم تشغيل 17335 شابا، من خلال النشرة القومية للتوظيف وملتقيات التوظيف في مديريات العمل على المستوى القومي.

كما تم الانتهاء من المرحلة الثانية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، والانتهاء من دراسة الوضع الحالي (دراسة تشخيصية) مع كافة الجهات الشريكة.

ووضع إجراءات وضوابط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية المدربة والمؤهلة، والعمالة الموسمية خلال موسمي الحج والعمرة لعام 2023 للمملكة العربية السعودية.

وقامت الوزارة بعقد عدد 9 ملتقيات توظيف في 9 محافظات، شارك فيها عدد 255 شركة، وفرت عدد ( 24196) فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات بتخصصات مختلفة، وذلك خلال الفترة من أغسطس 2022 حتى مارس 2023.

وتم افتتاح وتشغيل وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بمبنى الوزارة، لتسهيل حصول العمالة الراغبة في السفر للخارج على خدمات الوزارة، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.