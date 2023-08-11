خبير يرصد فوائد القراءة للعقل: أدمغتنا تعيد تدوير جزء من القشرة البصرية

سواء كان الكتاب في السيرة الذاتية أو الرواية الرومانسية، لا يوجد شيء مثل الكتاب الجيد، فالقراءة لا تعزز الخيال فحسب بل يمكنها أيضًا تقوية العقل.

قال الدكتور جاري سمول، الطبيب النفسي وأحد خبراء الذاكرة البارزين في أمريكا، لمجلة "نيوزويك": “القراءة تنشط الدوائر العصبية التي تتحكم في الرؤية واللغة والتعلم، ويمكن أن تؤدي إلى تحسين الذاكرة والتفكير والمزاج”.

لماذا القراءة مفيدة للعقل؟

القراءة مهارة رائعة تميز الإنسان عن الأنواع الأخرى في مملكة الحيوان، تشير الأبحاث التي أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن أدمغتنا تعيد تدوير جزء من القشرة البصرية لدينا، وهي المنطقة المسؤولة عن التعرف على الأشياء لفهم الأنماط مما يسمح لنا بالقراءة لذلك، ليس من المستغرب أن يكون للكتب تأثير ملحوظ على رؤوسنا.

قال سمول: “يمكننا قياس هذه التأثيرات من خلال فحوصات الدماغ والاختبارات النفسية العصبية التي تقيم القدرات الإدراكية والحالة المزاجية، القراءة تحفز النصف المخي الأيسر المتحكم في اللغة والكلام والتفكير والمزاج”.

تحسين التركيز

يقول "سمول" إن القراءة تقوي المادة البيضاء في الدماغ، مما يسهل التركيز، المادة البيضاء تعمل كوصلات اتصال بين خلايا الدماغ، وتساعد على نقل المعلومات بين مناطق مختلفة من الدماغ وهي مهمة للتركيز والتعلم.

وجدت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد عام 2012 أن المادة البيضاء عند الأطفال الذين تقل مهارات القراءة لديهم عن المتوسط ​​تزداد عندما يقرأون أكثر، مع قياس التأثيرات على مدى فترة ثلاث سنوات.

تحسين المزاج والحد من القلق

في حين أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بلا نهاية يمكن أن يمنحك ضربة سريعة للدوبامين، إلا أنه قد يجعلك تشعر بالضعف، ومع ذلك يمكن للأدب أن يحسن المزاج.

قال سمول: القراءة يمكن أن تقلل من القلق، فالانغماس في سرد ​​مقنع يساعد الأشخاص القلقين على الهروب من تفكيرهم السلبي.

تعزيز الإبداع

وجدت دراسة أجريت على ما يقرب من 200 طالب جامعي أن أولئك الذين يقرأون أو يكتبون بانتظام سجلوا درجات أعلى في اختبار الإبداع من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

قال سمول: عندما نقرأ، نستخدم خيالنا، الذي يقوي الدوائر العصبية التي تتحكم في تلك المهمة العقلية. إن التركيز على الأفكار والإبداع في المادة يحفز قدرة القارئ على ابتكار أفكار جديدة.

توسيع قاموس المفردات

مع البحث الذي يظهر أن المفردات مهمة للفرص الأكاديمية والاجتماعية، فإن توسيع قاموسك يمكن أن يكون شيئًا جيدًا، لحسن الحظ، تعني القراءة بانتظام إمكانية تحقيق ذلك.

قال سمول: عندما نقرأ، نتعلم كلمات ومفاهيم جديدة تعزز المفردات والتفكير الإبداعي.